Об этом в интервью заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Однако стоит отметить, что о полном завершении войны до конца этого года речь не идет.

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Что ждет Украину до конца 2022 года

До конца этого года осталось чуть больше 2 месяцев. Однако Кирилл Буданов заверил, что за это время нашей стране еще предстоит немало побед. В частности, украинские войска существенно продвинутся вперед.

К концу года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите,

– заявил Буданов.

В ответ на вопрос идет ли речь об освобождении Херсона от оккупации, Кирилл Буданов лишь сказал, что надеется на это.

ВСУ неподалеку от Херсона, но об увольнении говорить еще рано

Стоит отметить, что западная пресса уже прогнозировала освобождение Херсона до конца октября, а если точнее – уже на этой неделе. Вероятно, такие выводы журналисты сделали на основе данных о сокращении поставок оружия оккупантам, в том числе из-за взрывов на Крымском мосту.

Коллаборанты в Херсоне уже начали паниковать, а сотрудники ФСБ бегут. В то же время, росгвардия начала сведение оборонных позиций.

Руководитель объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские войска активно продвигаются на территории Херсонщины и уже не так далеко и от областного центра, однако о его увольнении еще рано говорить . И причина вполне понятна – у наших воинов еще немало работы, а Путин отдал приказ оккупантам любой ценой удержать Херсон, являющийся единственным областным центром Украины, который удалось захватить оккупантам от 24 февраля, без учета Северодонецка, который с 2014 года был временным административным центром Луганской области, пока его не оккупировали россияне.

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