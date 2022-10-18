Слова Суровикина передают российские СМИ. Командующий вторжением говорит, что ситуация в Херсонской области "непростая".

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Что же это за "непростые решения"

Сергей Суровикин – человек, участвовавший в геноциде в Чечне, бомбардировке Сирии и отдающий приказы о бомбардировке Украины, что приводило и приводит к гибели гражданских, решил внезапно заговорить о якобы сохранении жизней граждан как "главной задачи" для оккупантов. Абсолютное лицемерие.

"Мясник" Суровкин заявил, что Украина может использовать запрещенные методы войны возле Херсона. И это говорит командующий российским вторжением.

Также командующий российской армией заявил о якобы подготовке ударов по дамбе Каховской ГЭС, как показывает практика – о чем "предупреждают" оккупанты, то они и делают.

По словам Суровикина, ситуация в Херсонской области "непростая", поэтому возможны такие же решения. Однако о чем идет речь – пока неизвестно. Хотелось бы, чтобы это был очередной "жест доброй воли" с отступлением, желательно, на границы Украины 1991 года, однако не стоит недооценивать врага.