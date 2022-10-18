Про це 24 каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. Він також зазначив, що це пов’язане не лише з тим, що країна-агресорка не має у достатній кількості офіцерського складу: від сержанта до штабних керівників.

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На щастя, в Росії зараз велика кадрова криза, а Білорусь може виставити максимум 10 тисяч осіб, що у еквіваленті є 3 бригадами,

– каже фахівець.

На думку Саламахи, з точки зору військового глузду – такі речі можуть тривати лише заради відвертання нашої уваги.

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