Про це 24 каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. Він також зазначив, що це пов’язане не лише з тим, що країна-агресорка не має у достатній кількості офіцерського складу: від сержанта до штабних керівників.
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На щастя, в Росії зараз велика кадрова криза, а Білорусь може виставити максимум 10 тисяч осіб, що у еквіваленті є 3 бригадами,
– каже фахівець.
На думку Саламахи, з точки зору військового глузду – такі речі можуть тривати лише заради відвертання нашої уваги.
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