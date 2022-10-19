У розвідці зазначили, що через вісім місяців від початку повномасштабного вторгнення спостерігається все більше проблем у російському війську. Елементи військового керівництва країни дедалі частіше не функціонують. І це теж позитивно впливає на контрнаступ ЗСУ.

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"Мобіками" нікому займатися

За даними британської розвідки, спостерігається загострення дефіциту російських молодших офіцерів. Вони, власне, й мали б займатися організацією та керівництвом мобілізованих до війська.

Як зауважують у відомстві, кепське керівництво нижчого рівня може негативно впливати на моральний дух. Тож не дивно, що новостворені підрозділи погано згуртовані у багатьох частинах російських сил. Додамо до цього проблеми з матеріальним забезпеченням і отримуємо ще більші проблеми всередині армії країни-агресорки.

У Росії продовжують летіти голови

Нагадують у розвідці також і про вищі військові посади. Так, чотирьох з п'яти генералів, які брали участь у вторгненні у лютому 2022 року, уже звільнили. І, як зазначають у відомстві, їхня заміна аж ніяк не покращила ситуацію.

І саме прогалини у військовому командуванні вкрай негативно впливають на бійців. У розвідці підкреслюють, що відсутність безперервності командування може зіграти на руку захисникам України. Адже розробкою планів займається саме командир. Й оскільки з ними в окупантів проблеми, то в низці випадків вдасться досягнути стратегічних успіхів через розгубленість загарбників.

Образи стають причиною смертей

Нагадали також у відомстві про ситуацію, яка сталася на полігоні під Бєлгородом 15 жовтня. Тоді трапилася стрілянина, спричинена образою з боку офіцера щодо релігії мобілізованих.

Останні не витримали принижень і під час навчань відкрили вогонь. Внаслідок цього загинули 22 людей, хоч у Міноборони Росії повідомляють лише про 11. Цікаво, що спочатку у Кремлі повідомляли про якийсь теракт. Але згодом стало відомо, що це свої ж вирішили трохи полегшити роботу ЗСУ.

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