В разведке отметили, что через восемь месяцев после начала полномасштабного вторжения наблюдается все больше проблем в российской армии. Элементы военного руководства страны все чаще не функционируют. И это тоже положительно влияет на контрнаступление ВСУ.

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"Мобиками" некому заниматься

По данным британской разведки, наблюдается обострение дефицита российских младших офицеров. Они, собственно, и должны заниматься организацией и руководством мобилизованных в армию.

Как отмечают в ведомстве, скверное руководство низшего уровня может негативно влиять на моральный дух. Не удивительно, что вновь созданные подразделения плохо сплочены во многих частях российских сил. Добавим к этому проблемы с материальным обеспечением и получаем еще большие проблемы внутри армии страны-агрессора.

В России продолжают лететь головы

Напоминают в разведке также и о высших военных должностях. Так, четырех из пяти генералов, участвовавших во вторжении в феврале 2022 года, уже освободили. И, как отмечают в ведомстве, их замена никак не улучшила ситуацию.

И именно пробелы в военном командовании крайне негативно влияют на бойцов. В разведке подчеркивают, что отсутствие непрерывности командования может сыграть на руку защитникам Украины. Ведь разработкой планов занимается именно командир. И поскольку с ними у оккупантов проблемы, то в ряде случаев удастся достичь стратегических успехов из-за растерянности захватчиков.

Оскорбления становятся причиной смертей

Напомнили также в ведомстве о ситуации, которая произошла на полигоне под Белгородом 15 октября. Тогда произошла стрельба, вызванная оскорблением со стороны офицера относительно религии мобилизованных.

Последние не выдержали унижений и во время учений открыли огонь. В результате погибли 22 человека, хотя в Минобороны России сообщают лишь об 11. Интересно, что сначала в Кремле сообщали о каком-то теракте. Но впоследствии стало известно, что это свои решили немного облегчить работу ВСУ.

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