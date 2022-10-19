Несмотря на то, что режим Лукашенко является марионеточным, желающих воевать за "русский мир" в Беларуси мало. Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Секретарь СНБО указал, что Украина круглосуточно отслеживает информацию обо всем, что происходит в Беларуси.

Я могу сказать, что очень маленькая часть белорусов пожелали служить за деньги в российской армии. Она составляет абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал враг. Эти люди уже давно пошли на этот контракт, так как это произошло 2 – 3 месяца назад. Остатков желающих против нас воевать со стороны белорусского народа нет,

– объяснил чиновник.

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По его словам, сейчас можно говорить о том, что территория Беларуси оккупирована Россией.

"Мы понимаем, что оттуда могут быть определенные угрозы. Мы к ним готовимся и понимаем, каким образом мы должны на это реагировать. Преодолеть нас эта страна не может, потому что мы - "люди света". Мы это доказали уже всему миру". А свет всегда побеждает тьму", – резюмировал Данилов.

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