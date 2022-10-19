Несмотря на то, что режим Лукашенко является марионеточным, желающих воевать за "русский мир" в Беларуси мало. Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Секретарь СНБО указал, что Украина круглосуточно отслеживает информацию обо всем, что происходит в Беларуси.
Я могу сказать, что очень маленькая часть белорусов пожелали служить за деньги в российской армии. Она составляет абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал враг. Эти люди уже давно пошли на этот контракт, так как это произошло 2 – 3 месяца назад. Остатков желающих против нас воевать со стороны белорусского народа нет,
– объяснил чиновник.
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По его словам, сейчас можно говорить о том, что территория Беларуси оккупирована Россией.
"Мы понимаем, что оттуда могут быть определенные угрозы. Мы к ним готовимся и понимаем, каким образом мы должны на это реагировать. Преодолеть нас эта страна не может, потому что мы - "люди света". Мы это доказали уже всему миру". А свет всегда побеждает тьму", – резюмировал Данилов.
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- Путин продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины – эксперты постоянно говорят о новой попытке нападения со стороны страны-прислужницы России. Однако, учитывая информацию от белорусских активистов, Кремлю не удастся воплотить свой план. Появились сообщения, что с полигона бегут солдаты.
- Однако известно, что в Беларуси все-таки формируется группировка – Россия перебрасывает туда свои войска.
- По словам военного эксперта Петра Черника, легко мыслить с заявлениями белорусского и российского диктаторов не стоит. Однако за более чем 7 месяцев войны "Северный фланг" укреплен на самом высоком возможном уровне. По его мнению, в случае наступления нападающим точно не поздоровиться.
- В то же время, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов указал, что белорусы знают, какой будет их судьба в Украине, ведь они уже заходили на территорию нашего государства в феврале-марте.