Відповідне рішення нардепи ухвалили під час зустрічі з представниками полку Калиновського.

Важливо Лукашенко сказав білорусам "стиснути зуби" і робити те, що він скаже

Сторони обговорили питання білорусько-українських відносин в умовах російської агресії.

Українська сторона висловила повагу білорусам, які зі зброєю в руках воюють за Україну, і заявила про бажання співпрацювати з полком Калиновського як законним представником білоруського народу,

– повідомляє пресслужба полку.

За результатами засідання депутати Верховної Ради України пообіцяли запропонувати Кабінету Міністрів внести зміни до указу щодо громадян Білорусі, а також винести на голосування постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією територією.

Як минула зустріч / Фото білоруського полку імені Кастуся Калиновського

Також у пресслужбі білоруського полку імені Кастуся Калиновського заявили про домовленість з депутатами Верховної Ради відстоювати інтереси білоруського народу в європейських і світових парламентських інституціях ОБСЄ, ПАРЄ, Парламентській асамблеї НАТО.

Росія фактично окупувала Білорусь

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов раніше сказав, що Росія фактично окупувала Білорусь в економічному, політичному та інших сенсах. Однак білоруський народ не хоче воювати проти України. Він наголосив, що українська влада та військові уважно стежать за тим, як Росія використовує територію Білорусі.

Зауважимо, що 24 лютого 2022 року саме з території Білорусі російські війська розпочали вторгнення з метою захоплення Києва, всупереч запевненням Лукашенка, що нічого такого не буде. З Білорусі вилітала бойова авіація Росії і завдавала (та продовжує це робити) ракетних ударів по Україні. З півночі було окуповано значну частину території:

Київської,

Чернігівської,

Сумської областей.

Понад місяць там тривали бойові дії. Наприкінці березня – на початку квітня окупантів відкинули від столиці та вигнали з Півночі України.

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