Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради з питань зміни законодавства.

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Диктатор каже, що не залякує людей

Так, за словами диктатора, він відчуває обов'язок донести до населення повну інформацію про процеси, що відбуваються, і наявні загрози, "щоб у них була можливість усвідомлено робити висновки й ухвалювати рішення".

Анонсуючи виборчу кампанію, заплановану на 2024 рік, Лукашенко зазначив, що вибори відбудуться за новими правилами і не будуть легкими.

Я доручив силовикам та іншим поінформувати народ про те, що відбувається. Це ще дуже важлива проблема. Всі: "Ось це проблема, Лукашенко народ залякати хоче". Навпаки! Я не хочу, щоб ви залякувались",

– запевнив Лукашенко.

Лукашенко розповів білорусам про "вибір", якого у них нема

Білоруський диктатор також зманіпулював білорусами – запитав, чи хочуть вони мати доступ до благ цивілізації, зокрема до продуктів харчування, газу та водопостачання. Мовляв, якщо так, то потрібно "стиснути зуби і робити те, що він каже".

Хочете через біду пройти – будь ласка. Прапор у руки і йдіть. Хочете, щоб було тихо і спокійно, щоб уранці та ввечері якщо не самим у душ сходити, то хоч діток своїх викупати в теплій воді, щоб тепло в будинку було, щоб газ, нафта й інше було, щоб було вранці та ввечері щось перекусити, одягнутися у щось, якщо ви цього хочете – тоді зуби стиснули і вперед, робіть те, що я вам говорю,

— резюмував Лукашенко.

Останні резонансі заяви Лукашенка

Нещодавно Олександр Лукашенко визнавав участь Білорусі у повномасштабній війні проти України. Однак, заявив, що його країна навпаки позитивний герой у цій історії, бо приймає на лікування поранених російських військових і надає прихисток українським біженцям.

І ні слова про ракети, які щодня російські вояки запускають з території його країни. Не обмовився диктатор і про вторгнення окупантів з Білорусі на територію України на початку війни.

Також змовчав і про нове утворене регіональне угрупування військ, яке створив спільно з Путіним. А ось звичка вигадувати і залякувати все ще для диктатора актуальна, адже останнім часом його риторика побудована на нібито бажанні України напасти на його країну.

Ба більше, він запровадив режим контртерористичної операції.

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