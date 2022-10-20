Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по изменению законодательства.

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Диктатор говорит, что не запугивает людей

Так, по словам диктатора, он чувствует обязанность донести до населения полную информацию о происходящих процессах и имеющиеся угрозы, "чтобы у них была возможность осознанно делать выводы и принимать решения".

Анонсируя избирательную кампанию, запланированную на 2024 год, Лукашенко отметил, что выборы пройдут по новым правилам и не будут легкими.

Я поручил силовикам и другим проинформировать народ о происходящем. Это еще очень важная проблема. Все: "Вот это проблема, Лукашенко народ запугать хочет". Напротив! Я не хочу, чтобы вы пугались,

– заверил Лукашенко.

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Белорусский диктатор также сманипулировал белорусами – спросил, хотят ли они иметь доступ к благам цивилизации, в частности, к продуктам питания, газу и водоснабжению. Мол, если да, то нужно "сжать зубы и делать то, что он говорит".

Хотите через беду пройти – пожалуйста. Флаг в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, то хоть детей своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и другое было, чтобы утром и вечером что-нибудь перекусить, одеться во что-то, если вы этого хотите – тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю,

– резюмировал Лукашенко.

Последние резонансы заявления Лукашенко

Недавно Александр Лукашенко признавал участие Беларуси в полномасштабной войне против Украины. Однако заявил, что его страна наоборот положительный герой в этой истории, потому что принимает на лечение раненых российских военных и предоставляет убежище украинским беженцам.

И ни слова о ракетах, которые каждый день российские воины запускают с территории его страны. Не обмолвился диктатор и о вторжении оккупантов из Беларуси на территорию Украины в начале войны.

Также умолчал и о новой образованной региональной группировке войск, которую создал совместно с Путиным. А вот привычка придумывать и запугивать все еще для диктатора актуальна, ведь в последнее время его риторика построена на якобы желании Украины напасть на его страну.

Более того, он ввел режим контртеррористической операции.

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