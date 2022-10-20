Соответствующее решение нардепы приняли в ходе встречи с представителями полка Калиновского.

Важно Лукашенко сказал белорусам "сжать зубы" и делать то, что он скажет

Стороны обсудили вопросы белорусско-украинских отношений в условиях российской агрессии.

Украинская сторона выразила уважение белорусам, с оружием в руках воюющих за Украину, и заявила о желании сотрудничать с полком Калиновского как законным представителем белорусского народа,

– сообщает прессслужба полка.

По результатам заседания депутаты Верховной Рады Украины пообещали предложить Кабинету Министров внести изменения в указ по гражданам Беларуси, а также вынести на голосование постановление о признании Беларуси временно оккупированной Россией территорией.

Как прошла встреча / Фото белорусского полка имени Кастуся Калиновского

Также в пресс-службе белорусского полка имени Кастуся Калиновского заявили о договоренности с депутатами Верховной Рады отстаивать интересы белорусского народа в европейских и мировых парламентских институциях ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО.

Россия фактически оккупировала Беларусь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что Россия фактически оккупировала Беларусь в экономическом, политическом и других смыслах. Однако белорусский народ не хочет воевать против Украины. Он подчеркнул, что украинские власти и военные внимательно следят за тем, как Россия использует территорию Беларуси.

Заметим, что 24 февраля 2022 именно с территории Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева, вопреки заверениям Лукашенко, что ничего такого не будет. Из Беларуси вылетала боевая авиация России и наносила (и продолжает это делать) ракетные удары по Украине. С севера была оккупирована значительная часть территории:

Киевской,

Черниговской,

Сумской области.

Более месяца там продолжались боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупантов отбросили от столицы и выгнали с Севера Украины.

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