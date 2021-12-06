Лукашенко верит в то, что им якобы нужна причина, чтобы "молоть Россию". Самопровозглашенный президент Беларуси истерически назвал ситуацию неприемлемой.
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Хотя никто в России не намерен нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что здесь мы рядом,
– сказал Лукашенко.
"Развязки после Нового года"
Лукашенко также угрожающе заявил, что многое изменится за месяц и все еще много чего увидят. В частности, развязку от Черного до Балтийского моря.
Поэтому какие-то развязки – я думаю, очень большие – будут и после Нового года,
– добавил Лукашенко.
Циничные заявления Лукашенко
- Александр Лукашенко жаловался, что Запад перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам, дерзко заявляя, что "от Беларуси требуют, чтобы та стала такой, как Украина".
- Самопровозглашенный президент рассказывал о "братских могилах мигрантов" в польских лесах. По словам Лукашенко, мигрантов якобы хоронят неравнодушные поляки.
- Александр Лукашенко вновь неоднозначно высказывался в отношении Украины, заявляя, что будет делать все, чтобы "страна стала их".
- Также Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявлял, что в некоторых подразделениях украинской армии есть "фашизм".
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Полное сообщение в телеграме:
Президент обратил внимание, что Запад сейчас повесил на Россию ярлык, якобы планирует нападение на Украину.
"Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что здесь мы рядом", – подчеркнул президент.
"Поэтому какие-то развязки – я думаю, очень большие – будут и после Нового года", – подытожил Александр Лукашенко.
"Еще многое изменится за этот месяц. Вы еще много увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", – заявил Александр Лукашенко.