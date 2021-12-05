Официальный представитель Мозырьского пограничного отряда Сергей Павлов так прокомментировал заявление Беларуси. Речь идет об инциденте, который якобы произошел 4 декабря.

К теме Беларусь вызвала военного атташе Украины из-за "пересечения границы"

Белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями

Белорусские пограничники обещают очень жестко реагировать на нарушение госграницы в будущем,

– заявил Павлов.

Именно из-за так называемого "пересечения границы" 5 декабря Минобороны Беларуси вызвало атташе Украины. Ему вручили ноту из-за якобы "нарушения границы Беларуси".

Там также заявили, что речь идет о "частых нарушениях границы Беларуси со стороны Украины".

Кратко о заявлении Беларуси 4 декабря

Беларусь 4 декабря заявила, что якобы украинский военный вертолет Ми-8 незаконно пересек границу с их страной.

Именно такие действия якобы нарушили воздушное пространство Беларуси. Также возмутились спецоперацией "Полесье", которую украинские пограничники проводят возле границы в Киевской области для реагирования на возможный миграционный кризис.

"Эти факты" могут свидетельствовать об "угрозе для Беларуси" со стороны границы с Украиной.

Однако в Госпогранслужбе опровергли информацию о пересечении границы с Беларусью. Спикер службы Артем Демченко рассказал, что вертолет Ми-8 не нарушал воздушное пространство государства-соседки.

Лукашенко и Эрдоган вступают в игру / Ахметов и Порошенко против Зеленского | Такие дела – смотрите видео

Полный текст публикации Sputnik Беларусь

Белорусские пограничники обещают очень жестко реагировать на нарушение госграницы в будущем.

Об этом заявил официальный представитель Мозырьского пограничного отряда Сергей Павлов, комментируя субботний инцидент с украинским военным вертолетом Ми-8.