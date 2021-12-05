Официальный представитель Мозырьского пограничного отряда Сергей Павлов так прокомментировал заявление Беларуси. Речь идет об инциденте, который якобы произошел 4 декабря.
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Белорусские пограничники обещают очень жестко реагировать на нарушение госграницы в будущем,
– заявил Павлов.
Именно из-за так называемого "пересечения границы" 5 декабря Минобороны Беларуси вызвало атташе Украины. Ему вручили ноту из-за якобы "нарушения границы Беларуси".
Там также заявили, что речь идет о "частых нарушениях границы Беларуси со стороны Украины".
Кратко о заявлении Беларуси 4 декабря
- Беларусь 4 декабря заявила, что якобы украинский военный вертолет Ми-8 незаконно пересек границу с их страной.
- Именно такие действия якобы нарушили воздушное пространство Беларуси. Также возмутились спецоперацией "Полесье", которую украинские пограничники проводят возле границы в Киевской области для реагирования на возможный миграционный кризис.
- "Эти факты" могут свидетельствовать об "угрозе для Беларуси" со стороны границы с Украиной.
- Однако в Госпогранслужбе опровергли информацию о пересечении границы с Беларусью. Спикер службы Артем Демченко рассказал, что вертолет Ми-8 не нарушал воздушное пространство государства-соседки.
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Белорусские пограничники обещают очень жестко реагировать на нарушение госграницы в будущем.
Об этом заявил официальный представитель Мозырьского пограничного отряда Сергей Павлов, комментируя субботний инцидент с украинским военным вертолетом Ми-8.