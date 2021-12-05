Беларусь возмутилась украинскими учениями возле границы

Дипломата вызвали в департамент международного военного сотрудничества. Все из-за якобы "частых нарушений границы Беларуси со стороны Украины".

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Поводом якобы стал "инцидент" 4 декабря. По данным белорусского минобороны, в этот день в районе села Новая Рудня якобы зафиксировали незаконное пересечение границы вертолетом Ми-8.

Военному атташе донесли, что украинская сторона избегает диалога для решения спорных вопросов. Речь идет о международном военном сотрудничестве и контроле над вооружениями, что очень тревожно,

– подчеркнули в Беларуси.

Минск также возмутился спецоперацией "Полесье", которую украинские пограничники проводят возле границы в Киевской области для реагирования на возможный миграционный кризис.

Все "эти факты" якобы могут свидетельствовать об "угрозе для Беларуси" со стороны границы с Украиной.

Обратите внимание! Ранее в Госпогранслужбе опровергли информацию о пересечении границы с Беларусью. Представитель службы Артем Демченко заверил, что вертолет Ми-8 не нарушал воздушное пространство государства-соседа.

Что известно о спецоперации возле границы Беларуси

В начале ноября режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко направил к границе с Польшей тысячи мигрантов. Уже больше месяца нелегалы штурмуют границу, пытаясь попасть в Европейский Союз.

Лукашенко может направить поток мигрантов и к границе Украины. Поэтому, чтобы не допустить миграционный кризис, пограничники начали спецоперацию "Полесье".

К ней привлекли авиацию, беспилотные авиационные комплексы и технические средства наблюдения.

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