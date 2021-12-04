Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина проводит на границе с Беларусью масштабные учения. В частности, в процессе используют авиацию и беспилотники.
Заметьте Содержание войск возле границы Украины стоит Кремлю 10 миллионов долларов в сутки, – эксперт
В то же время никакого пересечения границы со стороны украинской авиации не было. Украинские пограничники опровергли заявление белорусской стороны.
В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности,
– подчеркнул Демченко.
Заявление Беларуси о Ми-8
- Беларусь в субботу, 4 ноября, заявила, что украинский вертолет Ми-8 якобы нарушил ее воздушное пространство. Он летел на высоте около 100 метров.
- Говорится, что вертолет якобы залетел на территорию Беларуси на глубину до 1 километра.
- Соответствующий инцидент якобы зафиксировали около 12:00 в районе пропуска "Новая Рудня".
- Кроме того, Беларусь подчеркивала, что якобы уже сообщила об инциденте украинской стороне.