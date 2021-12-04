Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що Україна проводить на кордоні з Білоруссю масштабні навчання. Зокрема, у процесі використовують авіацію та безпілотники.
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Водночас жодного перетину кордону з боку української авіації не було. Українські прикордонники спростували заяву білоруської сторони.
В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація, однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності,
– наголосив Демченко.
Заява Білорусі про Мі-8
- Білорусь у суботу, 4 листопада, заявила, що український вертоліт Мі-8 нібито порушив її повітряний простір. Він летів на висоті близько 100 метрів.
- Мовиться, що вертоліт начебто залетів на територію Білорусі на глибину до 1 кілометра.
- Відповідний інцидент нібито зафіксували близько 12:00 у районі пропуску "Нова Рудня".
- Окрім того, Білорусь наголошувала, що начебто вже повідомила про інцидент українську сторону.