Білорусь обурилася українськими навчаннями біля кордону

Дипломата викликали у департамент міжнародного військового співробітництва. Все через нібито "часті порушення кордону Білорусі зі сторони України".

Читайте також У Польщі спіймали українців, які допомагали мігрантам на кордоні з Білоруссю

Приводом нібито став "інцидент" 4 грудня. За даними білоруського міноборони, у цей день в районі села Нова Рудня буцімто зафіксували незаконний перетин кордону вертольотом Мі-8.

Військовому аташе довели, що українська сторона уникає діалогу для розв'язання спірних питань. Мовиться про міжнародне військове співробітництво та контроль над озброєннями, що дуже тривожно,
– наголосили у Білорусі.

Мінськ також обурився спецоперацією "Полісся", яку українські прикордонники проводять біля кордону у Київській області для реагування на можливу міграційну кризу.

Усі "ці факти" нібито можуть свідчити про "загрозу для Білорусі" зі сторони кордону з Україною.

Що відомо про спецоперацію біля кордону Білорусі

Вас може зацікавити – Мігранти й танки: як Путін шантажує Європу: дивіться відео