Білорусь обурилася українськими навчаннями біля кордону

Дипломата викликали у департамент міжнародного військового співробітництва. Все через нібито "часті порушення кордону Білорусі зі сторони України".

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Приводом нібито став "інцидент" 4 грудня. За даними білоруського міноборони, у цей день в районі села Нова Рудня буцімто зафіксували незаконний перетин кордону вертольотом Мі-8.

Військовому аташе довели, що українська сторона уникає діалогу для розв'язання спірних питань. Мовиться про міжнародне військове співробітництво та контроль над озброєннями, що дуже тривожно,

– наголосили у Білорусі.

Мінськ також обурився спецоперацією "Полісся", яку українські прикордонники проводять біля кордону у Київській області для реагування на можливу міграційну кризу.

Усі "ці факти" нібито можуть свідчити про "загрозу для Білорусі" зі сторони кордону з Україною.

Зверніть увагу! Раніше у Держприкордонслужбі спростували інформацію про перетин кордону з Білоруссю. Речник служби Артем Демченко запевнив, що вертоліт Мі-8 не порушував повітряний простір держави-сусідки.

Що відомо про спецоперацію біля кордону Білорусі

На початку листопада режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка скерував до кордону з Польщею тисячі мігрантів. Вже понад місяць нелегали штурмують кордон, намагаючись потрапити у Європейський Союз.

Лукашенко може спрямувати потік мігрантів й до кордону України. Тому, аби не допустити міграційної кризи, прикордонники розпочали спецоперацію "Полісся".

До неї залучили авіацію, безпілотні авіаційні комплекси та технічні засоби спостереження.

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