Білорусь обурилася українськими навчаннями біля кордону
Дипломата викликали у департамент міжнародного військового співробітництва. Все через нібито "часті порушення кордону Білорусі зі сторони України".
Читайте також У Польщі спіймали українців, які допомагали мігрантам на кордоні з Білоруссю
Приводом нібито став "інцидент" 4 грудня. За даними білоруського міноборони, у цей день в районі села Нова Рудня буцімто зафіксували незаконний перетин кордону вертольотом Мі-8.
Військовому аташе довели, що українська сторона уникає діалогу для розв'язання спірних питань. Мовиться про міжнародне військове співробітництво та контроль над озброєннями, що дуже тривожно,
– наголосили у Білорусі.
Мінськ також обурився спецоперацією "Полісся", яку українські прикордонники проводять біля кордону у Київській області для реагування на можливу міграційну кризу.
Усі "ці факти" нібито можуть свідчити про "загрозу для Білорусі" зі сторони кордону з Україною.
Що відомо про спецоперацію біля кордону Білорусі
- На початку листопада режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка скерував до кордону з Польщею тисячі мігрантів. Вже понад місяць нелегали штурмують кордон, намагаючись потрапити у Європейський Союз.
- Лукашенко може спрямувати потік мігрантів й до кордону України. Тому, аби не допустити міграційної кризи, прикордонники розпочали спецоперацію "Полісся".
- До неї залучили авіацію, безпілотні авіаційні комплекси та технічні засоби спостереження.
Вас може зацікавити – Мігранти й танки: як Путін шантажує Європу: дивіться відео