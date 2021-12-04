Пограничники сообщили, что 3 декабря на границе Польши и Беларуси зафиксировали 62 попытки незаконного пересечения границы.

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В Польше задержали украинцев

В результате за пособничество мигрантам в незаконном пересечении белорусско-польской границы задержали 4 человек:

  • 2 граждан Украины,
  • 1 гражданина Афганистана,
  • еще 1 – Польши.

Это не первый похожий случай

В последнее время в Польше все чаще появляются сообщения о задержании украинцев за перевозку нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу с территории Беларуси.

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Текст сообщения пограничной службы Беларуси:

За минувшие сутки, 3 декабря, было 62 попытки пересечения границы Польши и Беларуси. Вынесли 10 решений о выезде с территории Республики Польша.
Задержаны 4 человека за помощь мигрантам: 2 гражданина Украины, по 1 Афганистана и Польши.