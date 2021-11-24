Как рассказали в ГПСУ, целью спецоперации является недопущение миграционного кризиса и противодействие противоправной деятельности.
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Риск перемещения мигрантов в Украину существует
По словам первого заместителя председателя ГПСУ Владимира Никифоренко, на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину. Именно поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.
Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовали проведение совместной специальной пограничной операции и разработали соответствующий план. И она официально началась,
– отметил он.
Спецоперацию координирует Государственная пограничная служба Украины. Она проводится совместно с:
- силами Национальной гвардии,
- Национальной полиции,
- ВСУ,
- другими привлеченными резервами.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.
На границе с Беларусью устроили спецоперацию / Фото ГПСУ
Контролировать безопасность на государственной границе будут увеличенные пограничные наряды. В охране границы будет активно применяться:
- авиация,
- беспилотные авиационные комплексы,
- технические средства наблюдения.
Какие еще меры безопасности применят
Кроме этого, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. Так, в контролируемых приграничных районах выставят контрольные посты на автомобильных дорогах.
Пограничники будут патрулировать основные пути, следующие к государственной границе. Также правоохранители будут проверять автобусные и железнодорожные станции.
Для наблюдения за границей привлекли авиацию и дроны / Фото ГПСУ
На границе разместили технику / Фото ГПСУ
Кризис на польско-белорусской границе
- Напряженная ситуация на границе между Беларусью и Польшей начала нарастать с 8 ноября. Именно тогда из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Поэтому Польша решила увеличить количество военных на границе.
- Впоследствии поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно.
- Отреагировали на ситуацию страны Балтии. Они назвали события "гибридной агрессией". Еврокомиссия эту позицию разделяет.