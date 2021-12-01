Скандальный политик рассказал о своем отношении к Украине во время интервью одному из главных пропагандистов России.

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Лукашенко сделал неоднозначное заявление об Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что он никогда не станет на сторону "националистического угара, который есть в Украине".

Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, там народ наш. Это не эмоции, это мои твердые убеждения,

– продолжил пророссийский политик.

Лукашенко добавил, что готов выразить поддержку Москве в случае эскалации на российско-украинской границе. Мол, Беларусь будет в "теснейшей юридической связи с Россией".

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