Скандальный политик рассказал о своем отношении к Украине во время интервью одному из главных пропагандистов России.
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Лукашенко сделал неоднозначное заявление об Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что он никогда не станет на сторону "националистического угара, который есть в Украине".
Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, там народ наш. Это не эмоции, это мои твердые убеждения,
– продолжил пророссийский политик.
Лукашенко добавил, что готов выразить поддержку Москве в случае эскалации на российско-украинской границе. Мол, Беларусь будет в "теснейшей юридической связи с Россией".
Заявление Лукашенко о "российском" Крыме: что известно
- В последнее время Лукашенко своими высказываниями демонстрирует полную зависимость от России и ретранслирует взгляды Кремля.
- В частности, самопровозглашенный президент сказал, что оккупированный украинский полуостров Крым якобы является "российским". Он даже выразил желание наведаться туда и попросил Владимира Путина отвезти его.