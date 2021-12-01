Скандальний політик розповів про своє ставлення до України під час інтерв'ю одному із головних пропагандистів Росії.

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Лукашенко зробив неоднозначну заяву про Україну

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що він ніколи не стане на сторону "націоналістичного угару, який є в Україні".

Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, там народ наш. Це не емоції, це мої тверді переконання,

– продовжив проросійський політик.

Лукашенко додав, що готовий висловити підтримку Москві у випадку ескалації на російсько-українському кордоні. Мовляв, Білорусь буде в "найтіснішому юридичному зв'язку з Росією".

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