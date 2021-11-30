Самопровозглашенный президент не только признал оккупацию Крыма "законной", но и попросил главу Кремля Владимира Путина о "совместной поездке в Крым".

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Договоренность о поездке уже есть

Александр Лукашенко заявил о том, что уже договорился с российским президентом Владимиром Путиным о совместной поездке в оккупированный Крым. По словам самопровозглашенного президента, этот визит будет означать его признание Крыма "российским".

Кроме самой оккупации, Лукашенко признал "законность" референдума на полуострове, после которого он якобы "де-факто и де-юре стал российским". Также самопровозглашенный президент убежден, что у него есть полное право на посещение оккупированного Крыма.

Если президент уже туда приехал с президентом России, то уж какие могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это уже не секрет. И более того – это вопрос, которого не существует,

– заявил Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что свой "визит" в Крым хочет начать с Севастополя, где Россия разместила свои базы ВМС.

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