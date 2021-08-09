Александр Лукашенко дал 9 августа пресс-конференцию под названием "Большой разговор с президентом". На ней он и высказался об оккупации Россией Крыма.

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При каком условии Лукашенко признает Крым российским

Разговор о Крыме начался с довольно эмоциональной реплики Лукашенко. Мол, на российских ток-шоу, в частности дословно "моего друга Володи Соловьева" белорусскому президенту говорят, что он не признал Крым русским. На упрек он ответил "переводом стрелок".

"Когда Лукашенко Крым признает?". Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хотя меня многое связывает, "Будапештская декларация", помните, мы ее подписывали?

– признался Лукашенко.

В своем спиче дальше он заявил, что может переступить через международный договор о не нападении на Украину – Будапештский меморандум. Но, как сказал Лукашенко, у него якобы "связаны руки". На это его якобы толкает нынешняя украинская власть.

Кто признает Крым российским?

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада и ряд других государств не признают присоединение полуострова Крым в территории Российской Федерации. Все уважаемые международные организации, такие как ООН, ПАСЕ, НАТО называют оккупацию незаконной.



Недавно



В разное время и разными способами поддержку действиям Путина в Крыму выразили КНДР, Сирия, Армения, Босния и Герцеговина. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада и ряд других государств не признают присоединение полуострова Крым в территории Российской Федерации. Все уважаемые международные организации, такие как ООН, ПАСЕ, НАТО называют оккупацию незаконной.Недавно ПАСЕ недавно прислала жесткую ноту России с требованием деоккупировать Крым и прекратить притеснения местных жителей.В разное время и разными способами поддержку действиям Путина в Крыму выразили КНДР, Сирия, Армения, Босния и Герцеговина.

"Украинская власть – безумцы, которых не возьмут в ЕС "

Александр Лукашенко назвал украинскую власть безумной из-за того, что они закрыли воздушное пространство с Беларусью. Поэтому Лукашенко планирует лететь в Крым через территорию России.

Еще меня в чем-то упрекают, когда я болел больше за Украину, чем за Беларусь совсем недавно. И всячески старался, чтобы склеить вот эти славянские три государства,

– заявил Лукашенко.

Однако, как считает белорусский тиран, Украина "все прох*рила". Своими действиями в отношении Беларуси украинская власть перешла все красные линии, заявил Лукашенко.

По евроинтеграции Украины, то Лукашенко позволил себе издевательский прогноз, что "вас и так не возьмут в ЕС".

Напомним, что Европейский Союз и ряд стран, среди которых и Украина, запретили белорусским самолетам летать на свою территорию. Из-за этого страна фактически оказалась в воздушной изоляции. Причиной стало резонансное задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича, которого по команде спецслужб сняли с рейса.