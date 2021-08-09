Олександр Лукашенко дав 9 серпня пресконференцію під назвою "Велика розмова з президентом". На ній він і висловився щодо окупації Росією Криму.
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За якої умови Лукашенко визнає Крим російським
Розмова про Крим почалася з досить емоційної репліки Лукашенка. Мовляв, на російських ток-шоу, зокрема дослівно "мого друга Володі Соловйова" білоруському президенту закидають, що він не визнав Крим російським. На закид він відповів "переведенням стрілок".
"Коли Лукашенко Крим визнає?". Я йому відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє. Хоча мене багато що зв'язує, "Будапештська декларація", пам'ятаєте, ми її підписували?
– зізнався Лукашенко.
У своєму спічі далі він заявив, що може переступити через міжнародний договір про не напад на Україну – Будапештський меморандум. Але, як сказав Лукашенко, у нього начебто "зв'язані руки". На це його нібито штовхає теперішня українська влада.
"Українська влада – безумці"
Олександр Лукашенко назвав українську владу божевільними через те, що вони закрили повітряний простір з Білоруссю. Відтак Лукашенко планує летіти в Крим через територію Росії.
Ще мене в чомусь дорікають, коли я хворів більше за Україну, ніж за Білорусь зовсім недавно. І всіляко намагався, щоб склеїти ось ці слов'янські три держави, – заявив Лукашенко.