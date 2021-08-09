Олександр Лукашенко дав 9 серпня пресконференцію під назвою "Велика розмова з президентом". На ній він і висловився щодо окупації Росією Криму.

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За якої умови Лукашенко визнає Крим російським

Розмова про Крим почалася з досить емоційної репліки Лукашенка. Мовляв, на російських ток-шоу, зокрема дослівно "мого друга Володі Соловйова" білоруському президенту закидають, що він не визнав Крим російським. На закид він відповів "переведенням стрілок".

"Коли Лукашенко Крим визнає?". Я йому відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє. Хоча мене багато що зв'язує, "Будапештська декларація", пам'ятаєте, ми її підписували?

– зізнався Лукашенко.

У своєму спічі далі він заявив, що може переступити через міжнародний договір про не напад на Україну – Будапештський меморандум. Але, як сказав Лукашенко, у нього начебто "зв'язані руки". На це його нібито штовхає теперішня українська влада.

Хто визнає Крим російським? Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада та ряд інших держав не визнають приєднання півострова Крим до території Російської Федерації. Усі поважні міжнародні організації, такі як ООН, ПАРЄ, НАТО називають окупацію незаконною.



Нещодавно



У різний час і спосіб підтримку діям Путіна у Криму висловили КНДР, Сирія, Вірменія, Боснія і Герцоговина. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада та ряд інших держав не визнають приєднання півострова Крим до території Російської Федерації. Усі поважні міжнародні організації, такі як ООН, ПАРЄ, НАТО називають окупацію незаконною.Нещодавно ПАРЄ нещодавно надіслала жорстку ноту Росії з вимогою деокупувати Крим і припинити утиски місцевих жителів.У різний час і спосіб підтримку діям Путіна у Криму висловили КНДР, Сирія, Вірменія, Боснія і Герцоговина.

"Українська влада – безумці"

Олександр Лукашенко назвав українську владу божевільними через те, що вони закрили повітряний простір з Білоруссю. Відтак Лукашенко планує летіти в Крим через територію Росії.

Ще мене в чомусь дорікають, коли я хворів більше за Україну, ніж за Білорусь зовсім недавно. І всіляко намагався, щоб склеїти ось ці слов'янські три держави, – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що Європейський Союз та низка країн, серед яких і Україна, заборонили білоруським літакам літати на свою територію. Через це країна фактично опинилася у повітряній ізоляції. Причиною стало резонансне затримання опозиційного блогера Романа Протасевича, якого за командою спецслужб зняли з рейсу.