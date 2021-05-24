Так британська влада відреагувала на затримання у Мінську засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Лондон засудив цинічні дії білоруської влади.

Важливо Зеленський доручив підготувати зупинку авіасполучення з Білоруссю

Реакція Великої Британії на затримання Протасевича

Після вимушеної диверсії літака Ryanair у Мінську, я доручив авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі заради безпеки пасажирів. Я також призупинив дію дозволу на польоти для білоруської компанії "Белавія",

– заявив міністр транспорту Грант Шеппс.

Крім того, Велика Британія ввела санкції проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.

За словами британського міністра закордонних справ Домініка Рааба, Лондон захищає свободу ЗМІ, підтримує міжнародне право та безпеку міжнародної авіації, пише The Guardian.

Зверніть увагу! 23 травня пасажирський літак, який летів з Афін до Вільнюса посадили у Мінську. Це трапилося після того, як білоруські диспетчери заявили, що літак замінували. Силовики затримали пасажирів – активіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Опозиціонеру у Білорусі загрожує ув'язнення до 15 років. Все тому, що під час протестів у Білорусі він правдиво висвітлював інформацію про жорстокі затримання силовиків.

Як світ реагує на затримання Протасевича