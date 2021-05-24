Баренд Лейц – прессекретар Мішеля – відреагував на інцидент ще 23 травня. Посадовець повідомив, що глава Євроради ініціює відповідне обговорення.
Актуально Затримання Протасевича в Мінську: як білоруські спецслужби змогли вистежити активіста
Голова Європейської ради завтра порушить питання щодо примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. З цієї нагоди обговорюватимуть наслідки і можливі санкції,
– зауважив Лейц.
Літак Ryanair посадили у Мінську 23 травня, щоб затримати ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Затримання Протасевича: головне
- Літака Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, спершу подав сигнал лиха, а згодом поміняв курс. У Мінську літак екстрено посадили начебто через повідомлення про замінування. Однак вибухівки на борту не знайшли.
- Натомість затримали журналіста Романа Протасевича.
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вже заявила, що екстрена посадка літака – це операція місцевих спецслужб. За словами політикині, її провели спеціально, щоб затримати Протасевича.
- Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів: коли літак нарешті приземлився у Вільнюсі, на борту не було 6 людей: 4 росіян та 2 – білорусів.
- ЄС вимагає, щоб Білорусь негайно звільнила усіх затриманих людей. Зокрема, Протасевича.
- США, Чехія, Латвія, Німеччина, Литва, Ірландія, Польща та Велика Британія у спільній заяві вимагають заборонити польоти над Білоруссю.