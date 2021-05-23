Рейс приземлився у Вільнюсі о 21:27. Перед тим, о 20:17, літак вже був підготовлений до вильоту і почав рухатись по злітно-посадковій смузі, повідомляли у пресслужбі аеропорту "Мінськ".
До речі Білорусь повідомила про загрозу, – Ryanair щодо затримання літака у Мінську
Літак пробув у Мінську понад 8 годин
Екіпаж отримав повідомлення про загрозу на борту о 12.50. Відтак о 13:15 літак здійснив посадку в Мінську.
На борту літака перебувало 123 пасажири. Людей та їхній багаж перевірили. Вибухівки чи іншої загрози не знайшли. Проте затримали засновника опозиційного ресурсу NEXTA Романа Протасевича. Раніше проти нього відкрили кримінальні справи у Білорусі.
Чи вилетів Протасевич до Вільнюса
Пресслужба мінського аеропорту не згадувала про Романа Протасевича. Однак опозиціонер Павло Латушко заявив, що з Мінська не вилетіли 6 людей, 4 з них – росіяни, 2 – білоруси.
Детальніше про затримання Протасевича
- Протасевич попереджав, що перед вильотом з Афін за ним стежили. Він думає, що це могли бути співробітники спецслужб.
- До речі, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська не вірить, що літак "мінували". Вона впевнена, що це була спланована операція спецслужб, аби затримати журналіста.
- Світові лідери обурені такими діями білоруської влади. Вони закликали негайно звільнити Протасевича.