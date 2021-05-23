Листування Протасевича опублікували у телеграм-каналах. Він розповів, що помітив в аеропорту підозрілого чоловіка. До речі, літак прямував з Афін до Вільнюса.

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Чому чоловік був підозрілий

За словами журналіста, чоловік намагався сфотографувати його документи. Він стояв у черзі на перевірку документів одразу за Протасевичем, однак раптово розвернувся та пішов.

Крім того, чоловік щось питав у Протасевича російською. Сам журналіст припускає, що це міг бути співробітник білоруських спецслужб.



Листування Протасевича / Фото з телеграм-каналу Baza

Зверніть увагу! У Мінську заявили, що літак посадили через "замінування". Однак лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська впевнена, що посадка літака – це операція спецслужб спеціально для затримання журналіста.

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