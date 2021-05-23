Переписку Протасевича опубликовали в телеграм-каналах. Он рассказал, что заметил в аэропорту подозрительного мужчину. Кстати, самолет направлялся из Афин в Вильнюс.
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Почему мужчина был подозрителен
По словам журналиста, мужчина пытался сфотографировать его документы. Он стоял в очереди на проверку документов сразу за Протасевичем, однако внезапно развернулся и ушел.
Кроме того, мужчина что-то спрашивал у Протасевича по-русски. Сам журналист предполагает, что это мог быть сотрудник белорусских спецслужб.
Переписка Протасевича / Фото из телеграм-канала Baza
Задержание Протасевича: что известно
- Самолет компании Ryanair приземлился в аэропорту "Минск" 23 мая.
- Кстати, взрывчатки в самолете не нашли, но пассажиров отправили на повторный осмотр. Бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту, задержали.
- Перед тем основателей NEXTA обвинили, в частности, в организации массовых беспорядков. Против них открыли несколько уголовных дел в Беларуси.
- Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы.