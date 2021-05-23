Переписку Протасевича опубликовали в телеграм-каналах. Он рассказал, что заметил в аэропорту подозрительного мужчину. Кстати, самолет направлялся из Афин в Вильнюс.

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Почему мужчина был подозрителен

По словам журналиста, мужчина пытался сфотографировать его документы. Он стоял в очереди на проверку документов сразу за Протасевичем, однако внезапно развернулся и ушел.

Кроме того, мужчина что-то спрашивал у Протасевича по-русски. Сам журналист предполагает, что это мог быть сотрудник белорусских спецслужб.



Переписка Протасевича / Фото из телеграм-канала Baza

Обратите внимание! В Минске заявили, что самолет посадили из-за "заминирования". Однако лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что посадка самолета – это операция спецслужб специально для задержания журналиста.

Задержание Протасевича: что известно