Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого поменял курс. Причиной экстренной посадки стало сообщение о заминировании.
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В Минске самолет проверили, взрывчатку не нашли. А вот пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был журналист Роман Протасевич.
Перед вылетом он заметил, что за ним следят. Ранее основателей NEXTA Live обвинили в организации массовых беспорядков. Поэтому на родине журналисту грозит смертная казнь.
Как отреагировала Тихановская
Оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что посадка самолета – это ничто иное, как операция спецслужб для того, чтобы задержать активиста Протасевича.
Она добавила, что режим Лукашенко поставил под угрозу безопасность пассажиров и всей гражданской авиации ради расправы над экс-редактором независимых телеграм-каналов
Самолет будет сопровождать истребитель
Телеграм-канал "Пул Первого" пишет, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо подняли истребитель.
Там уточнили, что после того, как завершится проверка, МиГ-29 будет сопровождать пассажирский самолет вплоть до границы с Литвой.
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