Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого поменял курс. Причиной экстренной посадки стало сообщение о заминировании.

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В Минске самолет проверили, взрывчатку не нашли. А вот пассажиров отправили на повторный осмотр. Среди них был журналист Роман Протасевич.

Перед вылетом он заметил, что за ним следят. Ранее основателей NEXTA Live обвинили в организации массовых беспорядков. Поэтому на родине журналисту грозит смертная казнь.

Как отреагировала Тихановская

Оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что посадка самолета – это ничто иное, как операция спецслужб для того, чтобы задержать активиста Протасевича.

Она добавила, что режим Лукашенко поставил под угрозу безопасность пассажиров и всей гражданской авиации ради расправы над экс-редактором независимых телеграм-каналов

Самолет будет сопровождать истребитель

Телеграм-канал "Пул Первого" пишет, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо подняли истребитель.

Там уточнили, что после того, как завершится проверка, МиГ-29 будет сопровождать пассажирский самолет вплоть до границы с Литвой.

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