Поскольку в белорусских СМИ царит жесткая цензура, а в первый день протестов сайты многих медиа и вовсе были отключены извне, Telegram стал рупором протестов. Сейчас самый популярный канал, откуда и сами митингующие, и в целом люди со всего мира узнают оперативную информацию о том, что там происходит – NEXTA.Live.

Об истории развития канала-миллионника с самыми оперативными новостями и тех, кто его создает написал Esquire.

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NEXTA: как все началось

В 2015 году школьник и блогер Степан Путило , также известный под именем Степан Светлов, вместе с друзьями создал на YouTube канал NEXTA. Это был музыкальный проект: друзья создали одноименную группу и первое время выкладывали песни на социальные и политические темы. Например, трек "Выбора нет" – кавер на группу "Сплин", который призвал бойкотировать прошедшие президентские выборы в Беларуси, или песня "Декрет" против декрета о тунеядстве.

, также известный под именем Степан Светлов, вместе с друзьями создал на YouTube канал NEXTA. Это был музыкальный проект: друзья Например, трек который призвал бойкотировать прошедшие президентские выборы в Беларуси, или песня "Декрет" против декрета о тунеядстве. В 2017 году группа NEXTA распалась, так как ее участники после школы разъехались по разным городам. Вскоре после распада группы у Путило появилось желание "аккумулировать весь трэш, который происходит в лукашенковской Беларуси", и он решил создать формат с обзором новостей недели. Деятельность Светлова не осталась без внимания правоохранительных органов.

и он решил создать формат с обзором новостей недели. Деятельность Светлова не осталась без внимания правоохранительных органов. В феврале 2018 года на блогера, которому тогда было 19 лет, попытались завести уголовное дело по статье "Оскорбление президента" за ролики на YouTube. Осенью 2018 года Светлов по рекомендации друзей создал Telegram-канал, куда перешла небольшая часть YouTube-аудитории.

по статье "Оскорбление президента" за ролики на YouTube. Осенью 2018 года Светлов по рекомендации друзей создал Telegram-канал, куда перешла небольшая часть YouTube-аудитории. Популярность канала сильно возросла после того, как в мае 2019 года NEXTA первой сообщила о смерти 22-летнего инспектора ГАИ Евгения Потаповича , тело которого было обнаружено в лесном массиве под Могилевом. Обстоятельства смерти были странные: милиционер был в наручниках и без брюк, рядом с ним нашли табельное оружие и документы.

, тело которого было обнаружено в лесном массиве под Могилевом. Обстоятельства смерти были странные: милиционер был в наручниках и без брюк, рядом с ним нашли табельное оружие и документы. В октябре 2019 года NEXTA выпустил документальный фильм "Лукашенко. Криминальные материалы", собравший почти 3 миллиона просмотров. С этого момента канал начал неустанно расти. Однако настоящий скачок по популярности произошел именно во время протестов 2020-го.

Что означает NEXTA и сколько у них каналов

Название NEXTA произносится как "нехта" с ударением на первом слоге. В названии заложена игра слов и смыслов: поколение next (с английского переводится как "следующий") и белорусское слово "нехта", которое переводится как "кто-то" и в значение которого создатели закладывают анонимность.

Таинственный образ, кто-то из белорусов, кто думает так же, как и я,

– объяснял в 2019 году Светлов.

На сегодняшний день NEXTA – это три телеграм-канала:

Основной NEXTA (почти 600 тысяч подписчиков), где публикуются инсайды и аналитика;

NEXTA Live – оперативные и эксклюзивные новости Беларуси;

канал LUXTA, который публикует картинки и неформальные комментарии и сатиру.

Аудитория канала NEXTA Live за последние три дня выросла примерно с 300 тысяч читателей до более чем 1,1 миллиона.

На момент публикации этого материала в телеграм-канале NEXTA.LIVE уже насчитывается 1 миллион 739 тысяч подписчиков.

Кто в команде NEXTA

Команда NEXTA состоит из четырех человек, все они проживают за границей – в Польше. Основатель Степан Светлов занимается долгосрочным планированием, видеопродакшном и ютубом.

Редакцией руководит 25-летний журналист Роман Протасевич, в прошлом – бывший сотрудник "Еврорадио" и политический активист.

Откуда деньги

По словам Протасевича, телеграм-канал полностью существует на доходы от рекламы. "Специфика рекламного рынка в Telegram такова, что посты остаются в ленте на определенное время, то есть на 24, 48 или 72 часа, после чего они удаляются. То есть рекламу в ленте увидеть невозможно. Никаких денег, грантов, финансирования третьих лиц и государств мы не получаем и не планируем", – сказал журналист в комментарии Esquire.

Источники информации

Маленькая редакция, включая самого Протасевича, ежедневно обрабатывает тысячи сообщений от разных источников – рядовых местных жителей и источников в различных ведомствах. За информацию NEXTA не платит, уверяет Протасевич.

Ошибки в сообщениях, безусловно, случаются. В ночь на 11 августа NEXTA опубликовал сообщение о предполагаемом участии российского спецназа в разгоне протестующих в Минске. Поводом для слухов стали два видео, на которых очевидцы обсуждают проходящих мимо силовиков и якобы замечают российские опознавательные знаки.

Позже сообщение было удалено, а белорусские СМИ назвали эту информацию фейком и провокацией. "За последние два дня действительно было два-три инцидента с неточной информацией на более чем 200 постов", – говорит главный редактор.