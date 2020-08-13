Оскільки у білоруських ЗМі панує жорстка цензура, а у перший день протестів сайти багатьох медіа і зовсім були відключені ззовні, Telegram став рупором протестів. Наразі найпопулярніший канал, звідки і самі мітингарі, і загалом люди зі всього світу дізнаються оперативну інформацію про те, що там відбувається – NEXTA.Live.

Про історію розвитку канала-мільйонника з найоперативнішими новинами та тих, хто його створює написав Esquire.

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NEXTA: як усе почалося

У 2015 році школяр і блогер Степан Путіло, також відомий під ім'ям Степан Светлов, разом з друзями створив на YouTube канал NEXTA. Це був музичний проєкт: друзі створили однойменну групу і перший час викладав пісні на соціальні і політичні теми. Наприклад, трек "Вибору немає" – кавер на групу "Сплін", який закликав бойкотувати минулі президентські вибори в Білорусі, або пісня "Декрет" проти декрету в дармоїдства.

У 2017 році група NEXTA розпалася, так як її учасники після школи роз'їхалися по різних містах. Незабаром після розпаду групи у Путіла з'явилося бажання "акумулювати весь треш, який відбувається в лукашенківською Білорусі", і він вирішив створити формат з оглядом новин тижня. Діяльність Свєтлова не залишилася без уваги правоохоронних органів.

У лютому 2018 року на блогера, якому тоді було 19 років, спробували завести кримінальну справу за статтею "Образа президента" за ролики на YouTube. Восени 2018 року Светлов за рекомендацією друзів створив Telegram-канал, куди перейшла невелика частина YouTube- аудиторії.

Популярність каналу сильно зросла після того, як в травні 2019 року NEXTA першою повідомила про смерть 22-річного інспектора ДАІ Євгена Потаповича, тіло якого було виявлено в лісовому масиві під Могилевом. Обставини смерті були дивні: міліціонер був у наручниках і без штанів, поруч з ним знайшли табельну зброю і документи.

У жовтні 2019 року NEXTA випустив документальний фільм "Лукашенко. Кримінальні матеріали", що зібрав майже 3 мільйони переглядів. Віжтак канал почав невпинно рости. Однак справжній стрибок за популярністю стався саме під час протестів 2020-го.

Що означає NEXTA і скільки у них каналів

Назва NEXTA вимовляється як "Нєхта" з наголосом на першому складі. У назві закладено гра слів і смислів: покоління next (з англійської перекладається як "наступний") і білоруське слово "Нехта", яке перекладається як "хтось" і в значення якого творці закладають анонімність.

Таємничий образ, хтось із білорусів, хто думає так само, як і я,

– пояснював в 2019 році Свєтлов.

На сьогоднішній день NEXTA – це три телеграм-канали:

Основний NEXTA (майже 600 тисяч передплатників), де публікуються інсайди і аналітика,

NEXTA Live – оперативні та ексклюзивні новини Білорусі

канал LUXTA, який публікує картинки і неформальні коментарі і сатиру.

Аудиторія каналу NEXTA Live за останні три дні зросла приблизно з 300 тисяч читачів до більш ніж 1,1 мільйона.

На момент публікації цього матеріалу у телеграм каналі NEXTA.LIVE вже нараховується 1 мільйон 739 тисяч підписників.

Хто в команді NEXTA

Команда NEXTA складається з чотирьох осіб, всі вони проживають за кордоном – в Польщі. Засновник Степан Светлов займається довгостроковим плануванням, відеопродакшном і ютубом.

Редакцією керує 25-річний журналіст Роман Протасевич, в минулому – колишній співробітник "Єврорадіо" і політичний активіст.

Звідки гроші

За словами Протасевича, телеграм-канал повністю існує на доходи від реклами. "Специфіка рекламного ринку в Telegram така, що пости залишаються в стрічці на певний час, тобто на 24, 48 або 72 години, після чого вони видаляються. Тобто рекламу в стрічці побачити неможливо. Ніяких грошей, грантів, фінансування третіх осіб і держав ми не отримуємо і не плануємо", – сказав журналіст в коментарі Esquire.

Джерела інформації

Маленька редакція, включаючи самого Протасевича, щодня обробляє тисячі повідомлень від різних джерел – рядових місцевих жителів і джерел в різних відомствах. За інформацію NEXTA не платить, запевняє Протасевич.

Помилки у повідомленнях, безумовно, трапляються. У ніч на 11 серпня NEXTA опублікував повідомлення про передбачувану участь російського спецназу в розгоні протестувальників у Мінську. Приводом для чуток стали два відео, на яких очевидці обговорюють проходять повз силовиків і нібито помічають російські розпізнавальні знаки.

Пізніше повідомлення було видалено, а білоруські ЗМІ назвали цю інформацію фейком і провокацією. "За останні два дні дійсно було два-три інциденти з неточною інформацією на більш ніж 200 постів", – каже головний редактор.