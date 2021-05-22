Как известно, телеканал проводил расследование с критикой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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В апреле канал опубликовал расследование о деловых отношениях невестки Лукашенко и других связанных с ним людей. Материал критиковал самого Лукашенко, а также его соратников.

Обыски в "Белсат"

Представители телеканала сообщили, что 21 мая люди в форме ворвались в студию, которую использовали для съемок шоу. Студию готовили к будущей программе, и на момент рейда съемок не проводили.

Обратите внимание! Ранее суд в Минске приговорил журналисток телеканала "Белсат" к двум годам лишения свободы. Они обвиняются в организации беспорядков за то, что в ноябре 2020 года вели прямую трансляцию с акции протеста.

Заметим, что Лукашенко давит на все оппозиционные издания и телеканалы в стране. К примеру, 18 мая в офис крупнейшего оппозиционного издания TUT.BY силовики пришли с обысками. Кроме того, силовики пришли также домой к нескольким журналистам и главному редактору издания Марины Золотовой. Чтобы попасть в ее квартиру, силовики даже выбили дверь.