Как сообщили журналисты оппозиционного издания TUT.by, белорусские силовики фактически похитили экс-милиционеров Егора Емельянова и Дмитрия Кулаковского.
Важно Лукашенко разрешил силовикам применять боевую и спецтехнику против митингующих
По последним данным, они находятся в комплексе тюрьмы на Окрестина, что в Минске. Именно туда свозили десятки заключенных активистов во время протестов в Беларуси.
Детали задержания экс-милиционеров
Жена Егора Емельянова сообщила, что ее муж теперь работает фитнес-инструктором. Примерно в 18:00 к нему на работу пришли неизвестные люди в гражданской одежде. Они забрали его с собой, ничего не объяснив.
Такая же участь постигла и Дмитрия Кулаковского. Причины задержания экс-милиционеров пока неизвестны, однако, как пишет издание, ранее Емельянов и Кулаковский оказались среди бывших силовиков, которых лишили званий.
В Минске задержали двух бывших милиционеров, которые ранее уволились из-за несогласия с ситуацией в стране после выборов,
– говорится в сообщении.
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись выборы президента, которые ни международное сообщество, ни сами белорусы не признали свободными и справедливыми. После объявления президентом Александра Лукашенко белорусы начали выходить на улицы.
- Против мирных демонстрантов применяли не только силу, но и спецтехнику. Силовики применяли водометы и свето-шумовые гранаты. С тех пор протесты и забастовки продолжаются регулярно.