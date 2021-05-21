Как сообщили журналисты оппозиционного издания TUT.by, белорусские силовики фактически похитили экс-милиционеров Егора Емельянова и Дмитрия Кулаковского.

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По последним данным, они находятся в комплексе тюрьмы на Окрестина, что в Минске. Именно туда свозили десятки заключенных активистов во время протестов в Беларуси.

Детали задержания экс-милиционеров

Жена Егора Емельянова сообщила, что ее муж теперь работает фитнес-инструктором. Примерно в 18:00 к нему на работу пришли неизвестные люди в гражданской одежде. Они забрали его с собой, ничего не объяснив.

Такая же участь постигла и Дмитрия Кулаковского. Причины задержания экс-милиционеров пока неизвестны, однако, как пишет издание, ранее Емельянов и Кулаковский оказались среди бывших силовиков, которых лишили званий.

В Минске задержали двух бывших милиционеров, которые ранее уволились из-за несогласия с ситуацией в стране после выборов,

– говорится в сообщении.

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