Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности. Ранее документ приняла Палата представителей.

Затем его одобрил Совет Беларуси. После этого закон зарегистрировали в Национальном реестре правовых актов.

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Что означает такой документ

Согласно этому документу, силовики во время пресечения массовых беспорядков могут применять боевую и специальную технику.

В законе говорится, что правоохранители не несут ответственность за тот вред, который они наносят, если они осуществляли его в соответствии с законодательными требованиями.

Новый закон уточняет условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и спецтехники,

– говорится в сообщении.

В документе конкретизировали, какими должны быть основания для досмотра граждан, их вещей и автомобилей. В частности это можно делать во время задержания.

Отметим! Основные положения закона обретут силу через месяц после его официального опубликования, то есть 17 июня 2021 года.

Также сотрудники органов внутренних дел могут запрещать гражданам осуществлять видео- и фотосъемку для:

проведения процессуальных действий;

обеспечения общественного порядка;

обеспечения личной и общественной безопасности.

Также правоохранители имеют право запрещать звуко- и видеозапись окружающей среды, в том числе граждан при исполнении служебных обязанностей.

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