Лукашенко разрешил силовикам применять боевую и спецтехнику против митингующих
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности. Ранее документ приняла Палата представителей.
Источник:"Белта"
Затем его одобрил Совет Беларуси. После этого закон зарегистрировали в Национальном реестре правовых актов.
Обратите внимание Хорошо, что удержали ситуацию, – пророссийский Додон похвалил Лукашенко за подавление протестов
Что означает такой документ
Согласно этому документу, силовики во время пресечения массовых беспорядков могут применять боевую и специальную технику.
В законе говорится, что правоохранители не несут ответственность за тот вред, который они наносят, если они осуществляли его в соответствии с законодательными требованиями.
Новый закон уточняет условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и спецтехники,
– говорится в сообщении.
В документе конкретизировали, какими должны быть основания для досмотра граждан, их вещей и автомобилей. В частности это можно делать во время задержания.
Также сотрудники органов внутренних дел могут запрещать гражданам осуществлять видео- и фотосъемку для:
- проведения процессуальных действий;
- обеспечения общественного порядка;
- обеспечения личной и общественной безопасности.
Также правоохранители имеют право запрещать звуко- и видеозапись окружающей среды, в том числе граждан при исполнении служебных обязанностей.
Протесты в Беларуси: коротко
- Александр Лукашенко летом 2020 года сам провозгласил себя президентом. Поэтому недовольные белорусы начали массово протестовать.
- Белорусские силовики почти год регулярно сажают, преследуют и убивают митингующих.
- В Министерстве иностранных дел Беларуси признали избыточность действий власти во время протестов.
Поделиться новостью