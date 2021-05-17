Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон з питань забезпечення національної безпеки. Раніше документ ухвалила Палата представників.

Потім його схвалила Рада Білорусі. Після цього закон зареєстрували в Національному реєстрі правових актів.

Зверніть увагу Добре, що втримали ситуацію, – проросійський Додон похвалив Лукашенка за придушення протестів

Що означає такий документ

Згідно з цим документом, силовики під час припинення масових заворушень можуть застосовувати бойову і спеціальну техніку.

У законі мовиться, що правоохоронці не несуть відповідальність за ту шкоду, яку вони завдають, якщо вони здійснювали її відповідно до законодавчих вимог.

Новий закон уточнює умови і межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спецтехніки,

– мовиться у повідомленні.

В документі конкретизували, якими повинні бути підстави для огляду громадян, їхніх речей та автомобілів. Зокрема це можна робити під час затримання.

Відзначимо! Основні положення закону наберуть чинності через місяць після його офіційного опублікування, тобто 17 червня 2021 року.

Також співробітники органів внутрішніх справ можуть забороняти громадянам здійснювати відео- та фотозйомку для:

проведення процесуальних дій;

забезпечення громадського порядку;

забезпечення особистої та громадської безпеки.

Також правоохоронці мають право забороняти звуко- і відеозапис навколишнього середовища, зокрема громадян під час виконання службових обов'язків.

Протести в Білорусі: коротко