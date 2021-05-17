Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову і спецтехніку проти мітингувальників
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон з питань забезпечення національної безпеки. Раніше документ ухвалила Палата представників.
Джерело:"Белта"
Потім його схвалила Рада Білорусі. Після цього закон зареєстрували в Національному реєстрі правових актів.
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Що означає такий документ
Згідно з цим документом, силовики під час припинення масових заворушень можуть застосовувати бойову і спеціальну техніку.
У законі мовиться, що правоохоронці не несуть відповідальність за ту шкоду, яку вони завдають, якщо вони здійснювали її відповідно до законодавчих вимог.
Новий закон уточнює умови і межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спецтехніки,
– мовиться у повідомленні.
В документі конкретизували, якими повинні бути підстави для огляду громадян, їхніх речей та автомобілів. Зокрема це можна робити під час затримання.
Також співробітники органів внутрішніх справ можуть забороняти громадянам здійснювати відео- та фотозйомку для:
- проведення процесуальних дій;
- забезпечення громадського порядку;
- забезпечення особистої та громадської безпеки.
Також правоохоронці мають право забороняти звуко- і відеозапис навколишнього середовища, зокрема громадян під час виконання службових обов'язків.
Протести в Білорусі: коротко
- Олександр Лукашенко влітку 2020 року сам проголосив себе президентом. Через це невдоволені білоруси почали масово протестувати.
- Білоруські силовики майже рік регулярно саджають, переслідують та вбивають мітингувальників.
- У Міністерстві закордонних справ Білорусі визнали надмірність дій влади під час протестів.
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