Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що дії влади під час протестів "інколи були надмірними". Однак він переконаний, що це була "адекватна реакція".

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що дії влади під час протестів інколи були надмірними. Однак він переконаний, що це була "адекватна реакція".

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Так, можливо, влада іноді діяла надмірно. Та це була адекватна реакція на всі немирні насильницькі акції протесту,

– каже Володимир Макей.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року після виборів президента білоруси вийшли на мирні ненасильницькі акції протесту. Однак влада регулярно застосовувала силу – арештовувала, затримувала, била людей. Врешті були поранені та загиблі.

До того ж Макей додав, що у країні була "спроба державного перевороту". Тому політик вважає дії влади та правоохоронців "абсолютно адекватними та необхідними".

"На карту була поставлена доля країни. І якщо в цій ситуації поставити долю країни на одну чашу терезів, а на іншу чашу терезів права людини, я переконаний, що керівництво будь-якої країни обрало б збереження незалежності, державності та суверенітету своєї країни", – заявив Макей.

Окрім того, він вважає, що європейські країни та влада Білорусі по-різному бачать ситуацію.

Протести в Білорусі: коротко