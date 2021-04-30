У МЗС Білорусі визнали надмірність дій влади під час протестів
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що дії влади під час протестів "інколи були надмірними". Однак він переконаний, що це була "адекватна реакція".
Джерело:Euronews
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей визнав, що дії влади під час протестів інколи були надмірними. Однак він переконаний, що це була "адекватна реакція".
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Заява МЗС Білорусі
Так, можливо, влада іноді діяла надмірно. Та це була адекватна реакція на всі немирні насильницькі акції протесту,
– каже Володимир Макей.
До того ж Макей додав, що у країні була "спроба державного перевороту". Тому політик вважає дії влади та правоохоронців "абсолютно адекватними та необхідними".
"На карту була поставлена доля країни. І якщо в цій ситуації поставити долю країни на одну чашу терезів, а на іншу чашу терезів права людини, я переконаний, що керівництво будь-якої країни обрало б збереження незалежності, державності та суверенітету своєї країни", – заявив Макей.
Окрім того, він вважає, що європейські країни та влада Білорусі по-різному бачать ситуацію.
Протести в Білорусі: коротко
- З серпня 2020 року, після виборів президента, білоруси регулярно виходять на мирні протести проти режиму Лукашенка. Людей масово саджають в тюрми, вбивають, звільняють з роботи, переслідують.
- Після виборів президента Лукашенко оголосив себе лідером країни, та цивілізований світ цього не визнав. Річ у тому, що на виборах мовилось про численні фальсифікації.
- Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції, чоловіка якої ув'язнив режим, запропонувала Лукашенку переговори за участі ОБСЄ, щоб врегулювати політичну кризу.
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