Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия властей во время протестов "иногда были чрезмерными". Однако он убежден, что это была "адекватная реакция".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия властей во время протестов иногда были чрезмерными. Однако он убежден, что это была "адекватная реакция".

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Заявление МИД Беларуси

Да, возможно, власть иногда действовала чрезмерно. Но это была адекватная реакция на все немирные насильственные акции протеста,

– говорит Владимир Макей.

Обратите внимание! В августе 2020 года после выборов президента белорусы вышли на мирные ненасильственные акции протеста. Однако власти регулярно применяли силу – арестовывали, задерживали, избивали людей. Были раненые и погибшие.

К тому же Макей добавил, что в стране была "попытка государственного переворота". Поэтому политик считает действия власти и правоохранителей "абсолютно адекватными и необходимыми".

"На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны", – заявил Макей.

Кроме того, он считает, что европейские страны и власти Беларуси по-разному видят ситуацию.

Протесты в Беларуси: коротко