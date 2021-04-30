В МИД Беларуси признали чрезмерность действий властей во время протестов
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия властей во время протестов "иногда были чрезмерными". Однако он убежден, что это была "адекватная реакция".
Источник:Euronews
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей признал, что действия властей во время протестов иногда были чрезмерными. Однако он убежден, что это была "адекватная реакция".
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Заявление МИД Беларуси
Да, возможно, власть иногда действовала чрезмерно. Но это была адекватная реакция на все немирные насильственные акции протеста,
– говорит Владимир Макей.
К тому же Макей добавил, что в стране была "попытка государственного переворота". Поэтому политик считает действия власти и правоохранителей "абсолютно адекватными и необходимыми".
"На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны", – заявил Макей.
Кроме того, он считает, что европейские страны и власти Беларуси по-разному видят ситуацию.
Протесты в Беларуси: коротко
- С августа 2020 года, после выборов президента, белорусы регулярно выходят на мирные протесты против режима Лукашенко. Людей массово сажают в тюрьмы, убивают, увольняют с работы, преследуют.
- После выборов президента Лукашенко объявил себя лидером страны, но цивилизованный мир этого не признал. Дело в том, что на выборах говорилось о многочисленных фальсификациях.
- Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, мужа которой заключил режим, предложила Лукашенко переговоры с участием ОБСЕ, чтобы урегулировать политический кризис.
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