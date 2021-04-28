Неизвестные активисты выразили свое возмущение по интеграции Беларуси и России. Они сожгли портреты Владимира Путина, а также оставили соответствующие надписи в белорусских городах.

Портреты Путина сожгли в Гродне и столице Беларуси сразу на 4 локациях. Акция протеста состоялась в среду, 28 апреля.

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Детали проведения акции протеста в Беларуси

Еще одной причиной протеста стало желание продемонстрировать свое отношение к встрече самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с главой Кремля. Переговоры провели 22 апреля 2021 года в Москве.

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В то же время активисты расклеили портреты Лукашенко и Путина в Минске и Могилеве. Все изображения подписали лозунгами "Кремль – руки прочь от Беларуси" и "Путин – вор и убийца".



Изображение Путина с надписями развесили по всему Минске / Фото "Радио Свобода"



Ранее Джо Байден назвал Путина убийцей, а активисты считают убийцей и Лукашенко / Фото "Радио Свобода"



Белорусы оставили надписи на стенах / Фото "Радио Свобода"



Активисты считают Путина вором и убийцей / Фото" Радио Свобода"

Интеграция Беларуси и России: что известно

Политические эксперты предполагают, что главным намерением Путина сейчас является интеграция Беларуси. Это создало бы новые проблемы для Украины.

Путин и Лукашенко обсудили 2 апреля 25-летие Договора о Союзном государстве. Он предусматривает внедрение единого экономического, валютного, военного и политического пространств.

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23 апреля самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что завершить создание Союзного государства Россия и Беларусь могут уже осенью 2021 года. По его мнению, остался всего один неразрешимый вопрос – объединение налоговых систем.

Лукашенко считает, что от связи Беларуси и России зависит, будет ли война в регионе. "Только объединившись, мы сохраним устойчивость наших стран", – подчеркнул он.