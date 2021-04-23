Тема поглощения Беларуси Россией для Владимира Путина на первом месте. Однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко этого не допустит.

Об этом рассказал украинский дипломат Владимир Огрызко. Он отметил, что постепенное поглощение Беларуси Россией уже началось.

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О тактике Путина относительно захвата Беларуси

Огрызко заверил, что Путин использует тактику постепенного сближения. Он как будто поглощает Беларусь через экономического и систему безопасности, а затем перейдет и к политическим действиям.

Он (Владимир Путин – 24 канал) мечтает об объединении земель и о других неадекватных вещах. Постепенное поглощение Беларуси есть на его повестке дня,

– заявил Огрызко.

В то же время протесты в Беларуси, по мнению дипломата, показали, что там просыпается гражданское общество, хотя пока и слабое. Впрочем такого простого присоединения, о котором мечтал Путин, уже не получится.

Сможет ли Лукашенко противостоять

По словам Огрызко, Лукашенко не будет опускать свою страну до уровня федерального округа России, а будет постепенно противодействовать. Вместе с тем неизвестно, удастся ли ему это. Сейчас быстрого и реального присоединения – не будет.

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Дипломат заверил, что Лукашенко пытается обмануть Путина. В частности, он обещает стране-агрессору, что якобы приведет в порядок Конституцию, созовет Белорусские сборы и тому подобное. Однако на самом деле белорусский президент оттягивает этот процесс.

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Последствия присоединения Беларуси к России для Украины

Вместе с тем, после того, как самопровозглашенный президент закончит свое правление, у Москвы может получиться "посадить на трон" свою марионетку, отметил Огрызко. По его мнению, ситуация может ухудшиться и Беларусь будет быстрее терять свою независимость.

Для Украины – это проблема. Мы держим оборону на северо-восточном фронте, а если добавить еще и северную границу с Беларусью – будет значительно сложнее и опаснее,

– объяснил он.

Огрызко отметил, что в интересах Украины, чтобы Беларусь оставалась независимой от России, ведь от Киева до белорусской границы совсем недалеко. Это создает новые проблемы и угрозы.