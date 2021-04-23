Путин мечтает об этом, – Огрызко рассказал о возможном объединении России и Беларуси
Тема поглощения Беларуси Россией для Владимира Путина на первом месте. Однако самопровозглашенный президент Александр Лукашенко этого не допустит.
Источник:24 канал
Об этом рассказал украинский дипломат Владимир Огрызко. Он отметил, что постепенное поглощение Беларуси Россией уже началось.
Интересно Это был троллинг от Зеленского и удар ниже пояса, – Огрызко о приглашении Путина на Донбасс
О тактике Путина относительно захвата Беларуси
Огрызко заверил, что Путин использует тактику постепенного сближения. Он как будто поглощает Беларусь через экономического и систему безопасности, а затем перейдет и к политическим действиям.
Он (Владимир Путин – 24 канал) мечтает об объединении земель и о других неадекватных вещах. Постепенное поглощение Беларуси есть на его повестке дня,
– заявил Огрызко.
В то же время протесты в Беларуси, по мнению дипломата, показали, что там просыпается гражданское общество, хотя пока и слабое. Впрочем такого простого присоединения, о котором мечтал Путин, уже не получится.
Сможет ли Лукашенко противостоять
По словам Огрызко, Лукашенко не будет опускать свою страну до уровня федерального округа России, а будет постепенно противодействовать. Вместе с тем неизвестно, удастся ли ему это. Сейчас быстрого и реального присоединения – не будет.
Украинский дипломат Владимир Огрызко рассказал о плане Путина: смотрите видео
Дипломат заверил, что Лукашенко пытается обмануть Путина. В частности, он обещает стране-агрессору, что якобы приведет в порядок Конституцию, созовет Белорусские сборы и тому подобное. Однако на самом деле белорусский президент оттягивает этот процесс.
Читайте также Путин цинично высказался о намерениях Украины перенести переговоры из Минска
Последствия присоединения Беларуси к России для Украины
Вместе с тем, после того, как самопровозглашенный президент закончит свое правление, у Москвы может получиться "посадить на трон" свою марионетку, отметил Огрызко. По его мнению, ситуация может ухудшиться и Беларусь будет быстрее терять свою независимость.
Для Украины – это проблема. Мы держим оборону на северо-восточном фронте, а если добавить еще и северную границу с Беларусью – будет значительно сложнее и опаснее,
– объяснил он.
Огрызко отметил, что в интересах Украины, чтобы Беларусь оставалась независимой от России, ведь от Киева до белорусской границы совсем недалеко. Это создает новые проблемы и угрозы.
Поделиться новостью