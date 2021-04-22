Российский президент высказался о планах Украины искать новую площадку для заседаний ТКГ вместо Минска. Владимир Путин отреагировал в своем стиле – посыпал обвинениями.

Глава Кремля заявил, что не видит смысла менять место для переговоров. Это происходило во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Обратите внимание Путин ответил на предложение Зеленского о "встрече в любой точке на Донбассе"

Путин отметил, что Беларусь якобы обеспечила все необходимые условия для работы. При этом позицию украинской власти он назвал "попыткой уйти от реального решения проблем".

Если кто-то не хочет этим заниматься, то причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти,

– цинично добавил он.

Зато самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что переговорную площадку можно сменить – только если на это согласятся все стороны.

"Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо учитывать, что должен быть консенсус тех, кто когда- то это предлагал", – сказал он.

Почему Украина хочет сменить переговорную площадку

Из-за карантина заседания Трехсторонней контактной группы сейчас проходят в формате видеоконференций. Однако после ослабления ограничений Украина не хочет возвращаться к переговорам в Минске.



Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил причины. По его словам, во-первых, Беларусь находится под влиянием России. К тому же – сейчас там царит антиукраинская риторика.

Что еще сказал Лукашенко

Белорусский диктатор, "подпевая" Владимиру Путину, назвал намерения украинской делегации в Трехсторонней контактной группе "попыткой похоронить Минские соглашения".

Кроме этого, Лукашенко вспомнил о том, как когда-то Петр Порошенко и Владимир Путин попросили у него помочь с организацией площадки для переговоров.