Російський президент висловився про плани України шукати новий майданчик для засідань ТКГ замість Мінська. Володимир Путін відреагував у своєму стилі – посипав звинуваченнями.

Очільник Кремля заявив, що не бачить сенсу змінювати місце для переговорів. Це відбувалося під час зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

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Путін зазначив, що Білорусь нібито забезпечила усі необхідні умови для роботи. Натомість позицію української влади він назвав "спробою уникнути реального вирішення проблем".

Якщо хтось не хоче цим займатися, то причини не працювати, на мій погляд, у цій дуже важливій сфері завжди можна знайти,

– цинічно додав він.

Натомість самопроголошений президент Білорусі зазначив, що переговорний майданчик можна змінити – лише якщо на це погодяться усі сторони.

"Якщо сьогодні не подобається, будь ласка, можна вибрати будь-яку іншу країну. Але треба зважати, що має бути консенсус тих, хто колись це пропонував", – сказав він.

Чому Україна хоче змінити переговорний майданчик Через карантин засідання Тристоронньої контактної групи наразі відбуваються у форматі відеоконференцій. Проте після послаблення обмежень Україна не хоче повертатися до переговорів у Мінську.



Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Через карантин засідання Тристоронньої контактної групи наразі відбуваються у форматі відеоконференцій. Проте після послаблення обмежень Україна не хоче повертатися до переговорів у Мінську.Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив причини. За його словами, по-перше, Білорусь перебуває під впливом Росії. До того ж – наразі там панує антиукраїнська риторика.

Що ще сказав Лукашенко

Білоруський диктатор, "підспівуючи" Володимиру Путіну, назвав наміри української делегації у Тристоронній контактній групі "спробою поховати Мінські угоди".

Крім цього, Лукашенко згадав про те, як колись Петро Порошенко та Володимир Путін попросили у нього допомогти з організацією майданчика для переговорів.