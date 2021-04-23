Владимир Путин же отреагировал на предложение Владимира Зеленского о встрече. Однако заявил, что на Донбасс не поедет.

Этим приглашением команда президента решила "потролить" главу Кремля. Такое мнение высказал украинский дипломат Владимир Огрызко.

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Об ответе Путина касательно приглашения Зеленского

"Я не знаю, кто советовал Зеленскому приглашать его на оккупированный Донбасс, но я считаю, что это был сплошной троллинг", – сказал он.

Он пояснил, что Путин не выходит из своего бункера, и вдруг ему предложили поехать на Донбасс – где нет защиты и стреляют.

Это было ударом ниже пояса. Поэтому и такой высокомерный и наглый ответ,

– пояснил Огрызко.

Об отводе войск

Огрызко отметил, что главная проблема у Путина заключается в том, что он любит привлекать к себе внимание. "Когда его игнорируют – это, безусловно, для него неприемлема вещь", – добавил он.

"Поэтому ему хочется поднять свой рейтинг к лидерам мира. Это экономически и политически невозможно сделать – его все осуждают", – подчеркнул дипломат.

Следовательно, для того, чтобы о нем наконец заговорили и начали обращаться – ему надо было сделать провокацию. Это он и сделал, когда сначала пригнал войска к границе Украины, а затем их отвел.

"Теперь он получил то, что хотел – Байден к нему позвонил и предложил переговоры. Этого ему достаточно", – пояснил Огрызко.

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Огрызко об обращении Зеленского к Путину: смотрите видео

Что предшествовало обращению Зеленского