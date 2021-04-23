Это был троллинг от Зеленского и удар ниже пояса, – Огрызко о приглашении Путина на Донбасс
Владимир Путин же отреагировал на предложение Владимира Зеленского о встрече. Однако заявил, что на Донбасс не поедет.
Источник:24 канал
Этим приглашением команда президента решила "потролить" главу Кремля. Такое мнение высказал украинский дипломат Владимир Огрызко.
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Об ответе Путина касательно приглашения Зеленского
"Я не знаю, кто советовал Зеленскому приглашать его на оккупированный Донбасс, но я считаю, что это был сплошной троллинг", – сказал он.
Он пояснил, что Путин не выходит из своего бункера, и вдруг ему предложили поехать на Донбасс – где нет защиты и стреляют.
Это было ударом ниже пояса. Поэтому и такой высокомерный и наглый ответ,
– пояснил Огрызко.
Об отводе войск
Огрызко отметил, что главная проблема у Путина заключается в том, что он любит привлекать к себе внимание. "Когда его игнорируют – это, безусловно, для него неприемлема вещь", – добавил он.
"Поэтому ему хочется поднять свой рейтинг к лидерам мира. Это экономически и политически невозможно сделать – его все осуждают", – подчеркнул дипломат.
Следовательно, для того, чтобы о нем наконец заговорили и начали обращаться – ему надо было сделать провокацию. Это он и сделал, когда сначала пригнал войска к границе Украины, а затем их отвел.
"Теперь он получил то, что хотел – Байден к нему позвонил и предложил переговоры. Этого ему достаточно", – пояснил Огрызко.
Огрызко об обращении Зеленского к Путину: смотрите видео
Что предшествовало обращению Зеленского
- 20 апреля Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
- Президент сказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждался вопрос восстановления режима полного прекращения огня, но Россия отказалась его поддержать.
- На заявление Зеленского отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера о встрече на Донбассе, если сочтет необходимым".
- 22 апреля Путин ответил, что о Донбассе стоит говорить с боевиками на оккупированной Россией части Донбасса. Если же Зеленский хочет поговорить о развитии двусторонних отношений "Украина – Россия", то ему стоит приехать в Москву.
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