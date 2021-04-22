В Кремле отреагировали на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече на Донбассе с Владимиром Путиным. Российский президент сам ответит на это.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ. В то же время в Кремле не уточнили, когда именно ждать ответа.

Важно Зеленский поставил Путина в очень сложную ситуацию, – Кравчук о предложении встретиться

Интересно, что Путину доложили о предложении Зеленского еще до послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля.

Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если сочтет необходимым,

– заявил Песков.

При этом он добавил, что официальных запросов о встрече с Путиным Зеленский не предоставлял.

Предложение Зеленского

Ранее украинский лидер рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ обсуждали восстановление режима прекращения огня. Впрочем Россия отказалась поддержать такую ​​инициативу.

Зеленский отметил, что тогда прозвучало предложение встретиться на линии разграничения , чтобы лучше понять ситуацию. Политик подчеркнул, что бывает на фронте ежемесячно, поэтому готов там встретиться с Путиным.

, чтобы лучше понять ситуацию. Политик подчеркнул, что бывает на фронте ежемесячно, поэтому готов там встретиться с Путиным. Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что пока Владимир Путин избегает переговоров в нормандском формате, Украина должна делать все возможное, чтобы прекратить войну.

Обратите внимание! Еще в конце марта стало известно, что Россия наращивает военное присутствие возле Украины. Страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым. В России же оправдывают свои действия тем, что проводят "учения". Кроме того, в Кремле добавили, что размещают свои войска так, как им угодно.