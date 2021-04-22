Путин сам даст ответ, – в Кремле отреагировали на предложение Зеленского
В Кремле отреагировали на предложение украинского президента Владимира Зеленского о встрече на Донбассе с Владимиром Путиным. Российский президент сам ответит на это.
Источник:24 канал
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ. В то же время в Кремле не уточнили, когда именно ждать ответа.
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Интересно, что Путину доложили о предложении Зеленского еще до послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля.
Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если сочтет необходимым,
– заявил Песков.
При этом он добавил, что официальных запросов о встрече с Путиным Зеленский не предоставлял.
Предложение Зеленского
- Ранее украинский лидер рассказал, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки", а также в ТКГ обсуждали восстановление режима прекращения огня. Впрочем Россия отказалась поддержать такую инициативу.
- Зеленский отметил, что тогда прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы лучше понять ситуацию. Политик подчеркнул, что бывает на фронте ежемесячно, поэтому готов там встретиться с Путиным.
- Советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что пока Владимир Путин избегает переговоров в нормандском формате, Украина должна делать все возможное, чтобы прекратить войну.
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