Владимир Зеленский поставил Владимира Путина в очень сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе. На такое предложение Россия должна ответить.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе "Что это было?" заявил, что решение Зеленского "прошло через его душу и разум". Он предположил, что на украинского президента повлияло и увиденное на востоке Украины во время последнего визита.

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Почему Путина поставили в тупик

По словам Кравчука, Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, потому что по определению российского президента неконтролируемые районы Донецкой и Луганской областей – это украинский Донбасс.

Как отметил глава делегации Украины в ТКГ, теперь возникает вопрос, сможет ли Путин, рискуя, приехать на Донбасс, где находится его войско и граждане России.

Таким предложением Зеленский поставил Путина в очень сложную ситуацию,

– отметил Кравчук.

Обратите внимание! Представитель президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение Владимира Зеленского относительно встречи политиков на Донбассе. По его словам, для этого должны быть определенные предпосылки. Однако Песков не указал, какие именно.

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Кравчук также отметил, что предложением встречи на Донбассе российского президента поставили в тупик.

Полный выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео

Что этому предшествовало