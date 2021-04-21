Зеленский поставил Путина в очень сложную ситуацию, – Кравчук о предложении встретиться
Владимир Зеленский поставил Владимира Путина в очень сложную ситуацию, предложив встретиться на Донбассе. На такое предложение Россия должна ответить.
Источник:24 канал
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе "Что это было?" заявил, что решение Зеленского "прошло через его душу и разум". Он предположил, что на украинского президента повлияло и увиденное на востоке Украины во время последнего визита.
Читайте также Со мной пойдут сын и внук, – Кравчук о готовности стрелять по российским оккупантам
Почему Путина поставили в тупик
По словам Кравчука, Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, потому что по определению российского президента неконтролируемые районы Донецкой и Луганской областей – это украинский Донбасс.
Как отметил глава делегации Украины в ТКГ, теперь возникает вопрос, сможет ли Путин, рискуя, приехать на Донбасс, где находится его войско и граждане России.
Таким предложением Зеленский поставил Путина в очень сложную ситуацию,
– отметил Кравчук.
К теме Есть что сказать, – Кравчук тоже готов встретиться с Путиным
Кравчук также отметил, что предложением встречи на Донбассе российского президента поставили в тупик.
Полный выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский 20 апреля предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.
- Украинский президент подчеркнул, что несмотря на общее прошлое, Украина и Россия по-разному видят будущее.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что пока Владимир Путин избегает переговоров в нормандском формате, Украина должна делать все возможное, чтобы прекратить войну.
- Стоит заметить, что Россия в течение последних нескольких недель активно стягивает свои войска и оружие к украинской границе.
Поделиться новостью