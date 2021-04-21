Володимир Зеленський поставив Володимира Путіна у дуже складну ситуацію, запропонувавши зустрітись на Донбасі. На таку пропозицію Росія повинна відповісти.

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук у програмі "Що це було?" заявив, що рішення Зеленського "пройшло через його душу та розум". Він припустив, що на українського президента вплинуло й побачене на Сході України під час останнього візиту.

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Чому Путіна поставили в глухий кут

За словами Кравчука, Зеленський запропонував Путіну зустрітись у будь-якій точці Донбасу, бо за визначенням російського президента неконтрольовані райони Донецької та Луганської областей – це український Донбас.

Як зазначив глава делегації України в ТКГ, тепер виникає запитання, чи зможе Путін, ризикуючи, приїхати на Донбас, де перебуває його військо й громадяни Росії.

Такою пропозицією Зеленський поставив Путіна в дуже складну ситуацію,

– наголосив Кравчук.

Зверніть увагу! Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію Володимира Зеленського щодо зустрічі політиків на Донбасі. За його словами, д ля цього мають бути певні передумови. Однак Пєсков не вказав, які саме.

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Кравчук також зауважив, що пропозицією зустрічі на Донбасі російського президента поставили в глухий кут.

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Що цьому передувало