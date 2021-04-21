Українська держава не може чекати, поки Росія погодиться на переговори в нормандському форматі. Водночас влада робить усе можливе, щоб припинити війну на Донбасі та викликати країну-агресора на діалог.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що поки Володимир Путін уникає переговорів у нормандському форматі, Україна має робити все можливе, щоб припинити війну. Як він зазначив, якщо Росія матиме сміливість, то така зустріч стане кроком до миру.

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Чому Зеленський запропонував зустріч Путіну

За словами Подоляка, припинення війни на Донбасі може відбутися після відповідних рішень Путіна. Однак для того, щоб вони з'явились, потрібно провести змістовні переговори з російським президентом.

Поки пан Путін із різних мотивів уникає продуктивних переговорних контактів у нормандському форматі, до чого його закликає увесь цивілізований світ, Україна не може чекати, поки ці заклики спрацюють,

– заявив радник голови ОПУ.

Зверніть увагу! Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського щодо зустрічі політиків на Донбасі. Він заявив, що Володимир Путін знає про таку ініціативу.

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Подоляк також зауважив, що оскільки на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" з'явилась пропозиція зустрітись на лінії розмежування, президент запропонував зустрітися й Путіну на Донбасі, де триває війна.

Що цьому передувало