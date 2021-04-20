Росія називає це навчаннями, але це – шантаж, – Зеленський про ескалацію Росії
Володимир Зеленський наголосив, що скупчення чималої кількості російських військ на кордоні з Україною є нічим іншим як шантажем. За словами президента України, хоч Росія і повторює, що прагне миру, насправді ж Кремль створює всі передумови для ескалації.
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня. Український лідер вкотре наголосив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї.
Важливо Зеленський звернувся до українців з приводу ескалації на Донбасі
Крім того, Зеленський закликав громадян дотримуватись інформаційної гігієни й не піддаватися на провокації. За словами президента, потрібно усвідомити, що загрозу становлять не лише чужі війська, але і наші емоції. Як ми реагуємо на інформацію і де ми її отримуємо.
Варто тричі подумати чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету. Чи треба довіряти заявам політиків, для яких мають значення не ваші інтереси, а ваші голоси. Політиків, які кричать, що треба негайно почати війну, але мовчать, що мають на увазі наших, а не своїх дітей,
– наголосив президент.
Український президент зазначив, що принцип України простий – не починати війну першою, але завжди стояти до останнього. Зеленський зауважив, що Україна у 2021 році дуже відрізняється від України у 2014 році.
"Ми не боїмось, бо Україна-21 немає ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в у спину. А тому Україна-21 розуміє усі можливі сценарії й знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації", – підкреслив український лідер.
Актуально Я готовий йти далі, – Зеленський російською запропонував Путіну зустрітися на Донбасі
Зеленський також сказав, що Україна не боїться, адже у нас є неймовірна армія і неймовірні захисники. Він нагадав, що минулого тижня був на передовій, де зустрівся з нашими захисниками.
Що про ситуацію говорять вони? Вони звикли не говорити, а робити свою справу. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаними гостями – заборонений і неможливий,
– резюмував український президент.
Він підсумував, що українські бійці не мають страху і невіри у свої сили. Зеленський додав, що в Україні є неймовірне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації.
Наостанок глава держави наголосив, що українці не дадуть знищити себе. І всі вони готові захистити свою землю, бо "тікати не збираємось і здаватися не звикли".
Загострення на Сході України: коротко
- Протягом останніх декількох тижнів Росія стягує свої війська до наших кордонів. Також країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз понад 150 тисяч російських військових перебувають на кордоні України та у Криму.
- Дмитро Кулеба заявив, що Росія може бути готова атакувати Україну вже за декілька тижнів. За його словами, на це вказують характер військових приготувань країни-агресора та концентрація її військ на кордонах з нашою державою.
Поділитися новиною