Володимир Зеленський наголосив, що скупчення чималої кількості російських військ на кордоні з Україною є нічим іншим як шантажем. За словами президента України, хоч Росія і повторює, що прагне миру, насправді ж Кремль створює всі передумови для ескалації.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому 20 квітня. Український лідер вкотре наголосив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї.

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Крім того, Зеленський закликав громадян дотримуватись інформаційної гігієни й не піддаватися на провокації. За словами президента, потрібно усвідомити, що загрозу становлять не лише чужі війська, але і наші емоції. Як ми реагуємо на інформацію і де ми її отримуємо.

Варто тричі подумати чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету. Чи треба довіряти заявам політиків, для яких мають значення не ваші інтереси, а ваші голоси. Політиків, які кричать, що треба негайно почати війну, але мовчать, що мають на увазі наших, а не своїх дітей,

– наголосив президент.

Український президент зазначив, що принцип України простий – не починати війну першою, але завжди стояти до останнього. Зеленський зауважив, що Україна у 2021 році дуже відрізняється від України у 2014 році.

"Ми не боїмось, бо Україна-21 немає ілюзій. Розуміє, хто справжній друг і брат. Хто готовий підставити плече, а хто може вдарити в у спину. А тому Україна-21 розуміє усі можливі сценарії й знає, що буде робити у відповідь за будь-якого розвитку ситуації", – підкреслив український лідер.

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Зеленський також сказав, що Україна не боїться, адже у нас є неймовірна армія і неймовірні захисники. Він нагадав, що минулого тижня був на передовій, де зустрівся з нашими захисниками.

Що про ситуацію говорять вони? Вони звикли не говорити, а робити свою справу. Вони мають якісне оснащення та зброю, цінний досвід, мужність, високий бойовий дух, готовність дати відсіч будь-кому та максимально доступно пояснити, що прохід, проїзд чи проліт нашою землею небажаними гостями – заборонений і неможливий,

– резюмував український президент.

Він підсумував, що українські бійці не мають страху і невіри у свої сили. Зеленський додав, що в Україні є неймовірне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації.

Наостанок глава держави наголосив, що українці не дадуть знищити себе. І всі вони готові захистити свою землю, бо "тікати не збираємось і здаватися не звикли".

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