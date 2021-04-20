Дмитро Кулеба заявив, що Росія може бути готова атакувати Україну вже за декілька тижнів. За його словами, на це вказують характер військових приготувань країни-агресора та концентрація її військ на кордонах з нашою державою.

Міністр закордонних справ зазначив, що лише Москва нарощує сили та несе відповідальність за ескалацію війни на Донбасі. Про це він повідомив під час брифінгу для іноземних медіа 20 квітня.

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Нарощування російських військових сил на кордонах України зараз є навіть більш масивним, ніж у 2014 році. Це означає, що ми не можемо виключати жодного сценарію. Ми не можемо знати напевно, чи вирішить Москва розпочати нову стадію агресії проти України. Але очевидно, що вони будуть готові зробити це вже за кілька тижнів,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба зауважив, що військові приготування Росії мають стратегічний характер, і зараз від дій України та країн Заходу залежить, чи вдасться утримати Путіна від подальших агресивних кроків.

Водночас міністр наголосив, що у війні з Росією, за яку лише Москва несе відповідальність, Україна розраховує, у першу чергу, на власні сили, але й очікує на підтримку з боку демократичного світу.

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба заявив, що військовослужбовцям Збройних сил України віддали наказ не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі.

Загострення на Сході України: коротко



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу