Дмитрий Кулеба заявил, что Россия будет готова атаковать Украину уже через несколько недель. По его словам, на это указывают характер военных приготовлений страны-агрессора и концентрация ее войск на границах с нашим государством.

Министр иностранных дел отметил, что только Москва наращивает силы и несет ответственность за эскалацию войны на Донбассе. Об этом он сообщил во время брифинга для иностранных медиа 20 апреля.

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Наращивание российских военных сил на границах Украины сейчас является даже более массивным, чем в 2014 году. Это означает, что мы не можем исключать ни одного сценария. Мы не можем знать наверняка, решит ли Москва начать новую стадию агрессии против Украины. Но очевидно, что они будут готовы сделать это уже через несколько недель,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что военные приготовления России носят стратегический характер, и сейчас от действий Украины и стран Запада зависит, удастся ли удержать Путина от дальнейших агрессивных шагов.

В то же время министр подчеркнул, что в войне с Россией, за которую только Москва несет ответственность, Украина рассчитывает, в первую очередь, на собственные силы, но и ожидает поддержки со стороны демократического мира.

Обратите внимание! Дмитрий Кулеба заявил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины отдали приказ не отвечать на провокации пророссийских боевиков на Донбассе.

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Войска России у границ Украины / Инфографика 24 канала