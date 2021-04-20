Зеленський почав відео з того, що заявив: настав час, коли варто поговорити відверто і без поспіху. Він зазначив: зараз усі ми маємо налаштуватись на єдину хвилю щодо найголовніших питань, що постали перед Україною.

Президент ствердив: концентрація військ Росії біля наших кордонів є великою. Попри те, що держава-агресорка називає це навчанням, цивілізований світ знає, що це шантаж.

Біля наших державних кордонів сконцентровано чималу кількість російських військ. Офіційно Росія називає це навчанням. Неофіційно, весь світ називає такі речі шантажем,

– почав Зеленський.

Він впевнено ствердив, що такі дії Росії безумовно хвилюють українську владу. І безумовно, Україна та її міжнародні партнери вимагають відвести війська від наших кордонів.

Чи готова Україна до війни

Зеленський заявив: принцип нашої держави простий – Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього. І ніколи не перестане боротись за мир дипломатичним шляхом.

Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди,

– заявив Зеленський.

Щодо страху перед державою-агресоркою, яка вже змогла окупувати частину країни, Зеленський зазначив: боятися її не варто. Усе тому, що Україна-2021 дуже відрізняється від України-2014.

Зверніть увагу Росія називає це навчаннями, але це – шантаж, – Зеленський про ескалацію Росії

Президент підкреслив: Україна має сильне і сміливе військо, у якого є все. Усе, окрім страху і зневіри. Окрім того, такою є ціла українська нація: готовою до допомоги і альтруїзму.

Ми не боїмось, бо у нас неймовірне суспільство, яке готове до масової волонтерської мобілізації, які все віддадуть, все знайдуть і все привезуть. Удень, уночі, спеку і мороз,

– сказав президент.

Міжнародна підтримка

Президент підкреслив: Україна має потужну підтримку міжнародних партнерів. США, Франція, Німеччина, Великобританія, Туреччина, та інші партнери на нашому боці. Вони, за словами Зеленського, прекрасно бачать справжні мотиви Росії.

Відтак готові підтримувати Україну фінансово і запроваджувати жорсткі санкції.

Звернення до Путіна

Наостанок відеозвернення Володимир Зеленський перейшов на російську мову і заговорив до Володимира Путіна. Він зазначив: Україна і Росія мають спільне минуле, однак дивляться у майбутнє по-різному.

19 і 20 квітня на засіданнях радників нормандської четвірки і підгрупи з безпеки в ТКГ, розповів Зеленський, обговорювали відновлення режиму повного припинення вогню. Проте, не зважаючи на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальну заяву.

Докладно Зеленський російською запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. Втім, Зеленський зі скепсисом зазначив: що йому розуміти, адже він кожен місяць там буває. Натомість запропонував спільну зустріч на будь-якій точці українського Донбасу.

Пан Путін. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна,

– запросив Зеленський.

Повне відео звернення Зеленського щодо ситуації на Донбасі: дивіться відео